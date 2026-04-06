«Супер Марио: Галактическое кино» окупился за первые выходные

По итогам первых выходных сборы мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино» достигли отметки в $ 373 млн. Лента по знаменитой франшизе Nintendo установила рекорд по стартовым сборам в 2026 году, немного уступив первой части, которая в 2023-м запустилась с $ 375 млн.

Учитывая крайне скромный бюджет в $ 100 млн, «Галактическое кино» уже окупилось и приносит авторам прибыль. Аналитики ожидают, что сиквел без проблем доберётся до миллиардных сборов, однако результаты первой части с $ 1,36 млрд вряд ли будут побиты.

Продолжение «Братьев Супер Марио в кино» расскажет о новых приключениях знаменитых героев видеоигровой серии. Теперь им предстоит сразиться с Боузером-младшим, который намерен не только освободить своего агрессивного отца, но и захватить королевство. Картина получила в основном негативные отзывы от критиков, что не помешало первой части собрать в кино около $ 1,36 млрд.