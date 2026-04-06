В России выходит новый турецкий сериал со звездой «Зимородка»

Премьера турецкого сериала "Парень" (Delikanlı) с Мертом Рамазаном Демиром из "Зимородка" в главной роли - в онлайн-кинотеатре "Иви" уже сегодня, 6 апреля. Это история о молодом человеке из рабочего квартала Стамбула, чья искренняя любовь и большие мечты разбиваются о жестокую реальность - и превращаются в жажду мести.

Юсуф вырос в рабочих кварталах Стамбула - честный парень, который держит семью на плаву и никогда не склоняет голову перед несправедливостью. Пока он мечтает о скромной жизни с детской любовью Хазан, судьба бросает его в самую гущу подпольного мира, игр за власть и классовых столкновений. Когда спустя годы он возвращается совершенно другим человеком, ничто уже не будет прежним - раны прошлого и скрытые тайны толкают его на месть.

Прямой эфир первой серии состоится на "Иви" 6 апреля в 20:00 по МСК в синхронном переводе от популярной студии озвучки GetDizi.

Новые серии будут выходить сразу после премьеры в Турции: 6 апреля на "Иви" пройдет прямая трансляция с синхронным переводом, а уже 7 апреля серия станет доступна на сервисе.

Режиссер сериала - Зейнеп Гюнай, известная по проектам "Стамбульская невеста" (номинирован на премию "Эмми" в 2018 году), "Великолепный век: Империя Кёсем" и "Клуб". Сценарий написала Айбике Эртюрк, за плечами которой популярная эмоциональная драма "Лейла". В главных ролях снялись также Мелис Сезен, Мина Демирташ ("Красные бутоны"), Неджат Баяр ("Чукур") и Салих Бадемджи.