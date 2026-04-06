Хидео Кодзима недоволен решением Netflix по сериалу «1899»

Знаменитый японский геймдизайнер Хидео Кодзима поделился своими впечатлениями от просмотра «1899» — фантастического сериала от Барана бо Одара и Янтье Фризе. Шоу от авторов «Тьмы» запустилось осенью 2022 года и получило высокие оценки от критиков и зрителей, однако Netflix отменил проект из-за низких просмотров.

Создатель Metal Gear и Death Stranding добрался до шоу три года спустя и остался под большим впечатлением. Разработчику очень понравилась работа создателей с LED-панелями Volume — проект снимался ещё во времена пандемийных ограничений и выглядел при этом очень дорого.

Я досмотрел «1899» до финала. У меня было предчувствие насчёт именно такой концовки. Начинал просмотр для изучения работы LED-панелей в кино, однако в итоге мне всё очень понравилось. Собрать актёров со всего света во время пандемии, разобраться с карантином, отказаться от съёмок на локациях и обратиться к Volume — всё это мне знакомо. Во время разработки Death Stranding 2 нам тоже было сложно собрать международный актёрский состав в Лос-Анджелесе во время COVID-19. Было несколько случаев, когда у актёров по прибытию в США оказывался положительный тест на болезнь. Так что, второго сезона «1899» не будет? Над чем работают Баран бо Одар и Янтье Фризе, создатели сериала «Тьма»?

Сейчас создатели обоих сериалов трудятся над экранизацией комикса «Нечто убивает детей». Одну из главных ролей в шоу сыграет Лиза Викари, звезда «Тьмы».