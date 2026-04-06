Ко Дню космонавтики на экранах появятся новые художественные фильмы

В этом году ко Дню космонавтики, который традиционно отмечается 12 апреля, пройдет первая в истории страны "Неделя космоса". Будут проводить мастер-классы, лекции, шоу и флешмобы. Зрители пойдут в кино, где к дате, приуроченной к первыому полету человека в космос, выйдут сразу несколько новых фильмов на тему покорения новых миров во Вселенной и как это отражается на жизни простых людей.

© Российская Газета

Представим три картины, но напомним, что также в прокат 9 апреля выйдет фильм "Планета" Михаила Архипова - авторская российская научно-фантастическая драма, посвященная истории создания научно-фантастического фильма "Планета бурь", снятого Павлом Клушанцевым. В главной роли - Сергей Гилев. Премьера состоялась в прошлом году на 47-м Московском Международном кинофестивале в основном конкурсе, и "РГ" тогда немало писала о фильме - можно прочитать на нашем сайте. А сейчас представим новинки этого апреля.

"Моя собака - космонавт"

В прокате с 9 апреля

Лента режиссера Михаила Морскова переносит зрителя в 1960 год. В городке у космодрома Байконур, живет семья. Папа (Кирилл Зайцев), который все время пропадает на ответственной работе на космодроме, мама (Ольга Лерман) - она геолог, открывает новые породы и все время в разъездах по стране, и десятилетний Миша, который постоянно один сидит дома. Мы знакомимся с Мишей в его день рождения, когда случайно на улице, убегая от старших мальчишек, настроенных не миролюбиво, Миша находит собаку Белку... Да-да, это история про знаменитых собак Белку и Стрелку, которые первыми отправились в космос, но рассказанная с художественным вымыслом и отсылающая к лучшим традициям советского кино. Зрители, знающие советский быт и классику, порадуются знакомым предметам в интерьере, и увидят отсылы к любимым фильмам. Так, например, актер Даниил Воробьев играет бюрократа, похожего на тех, которых изображал актер Игорь Ильинский в таких фильмах, как "Карнавальная ночь" или "Волга-Волга".

Фильм, рассчитанный на детей и семейный просмотр, полностью выполняет свою задачу: пожалуй, перед нами один из лучших фильмов о космосе, снятых за последнее время. Его успех - тщательная стилизация, верная интонация и разумные пропорции в изображении героизма и юмора. Так, за юмористическую составляющую отвечают два нерадивых солдата, герои - те, кто отправляет собак в их первый полет, исследуя космическое пространство, а самое главное - семья и друзья, которые наполняют жизнь человека.

В главных ролях: Дмитрий Калихов, Антонина Бойко, Кирилл Зайцев, Ольга Лерман, Павел Ворожцов, Даниил Воробьев, Соня Присс и Степан Девонин. А также четвероногие артисты по кличкам Нэк и Муся, сыгравшие в фильме Белку.

Михаил Морсков, режиссер-постановщик, рассказывает:

"Для меня всегда было важно снимать кино о мечтах и о людях, которые не боятся мечтать. Мне хочется, чтобы зритель плакал на фильме не от горя, а от радости, пройдя вместе с героями через разные испытания. Когда я прочитал сценарий фильма, меня зацепило, что это как раз то кино, которое вдохновляет делать что-то большее для мира и покорения новых высот. Я надеюсь, что "Моя собака - космонавт" поможет людям оторваться от земли и, как ракета, устремиться к своим большим мечтам, идеям и целям".

"Космос засыпает"

В прокате со 2 апреля.

Это авторское кино режиссера (он же - автор сценария) Антона Мамыкина, в котором главне роли сыграли Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова. Причем, Дарья снова играет мать героя Марка, как и в фильме "Анора", который стал обладателем "Оскара", но здесь расстановка сил - другая.

Герой Марка - Паша - учится в Петербурге на инженера-ракетостроителя университете и мечтает о космосе. Преподаватели считают его большим талантом и прочат успех. Более того, молодой конструктор получает приглашение и в зарубежный вуз. Казалось бы - все мечты и надежды должны исполниться, но внезапно Паша получает печальную весть из дома и отправляется помогать маме и младшему брату в родной и далекий поселок Шойна. Это реально существующее место, где дома тонут в песках, а на деревню время от времени падают обломки ракет - поскольку рядом находится полигон для испытаний. Один обломок попадает в дом, где живет семья Паши. А он - остался за старшего, потому что отец его ушел из жизни. Отца играет в фильме Тихон Котрелев. Артист покинул этот мир, не дождавшись выхода фильма в прокат. Фильм "Космос засыпает" весь соответствует названию, которое таит в себе несколько смыслов.

На недавно завершившемся кинофестиваля "Дух огня" в Ханты-Мансийске фильм стал обладателем Главного приза конкурса - "Золотой тайги" имени Сергея Соловьева за лучший отечественный дебютный фильм, приза зрительских симпатий "Цветы таежной надежды", приза гильдии кинооператоров имени Павла Лебешева за лучшую операторскую работу, а актер Марк Эйдельштейн был награжден призом имени Александра Абдулова за исполнение лучшей мужской роли.

"Космическая собака Лида"

В прокате с 26 марта.

Необычный сценарий способен захватить любого зрителя, который придет на показ этого фильма в кинотеатры. Кстати, в столице даже сделали специальную премьеру в рамках промо картины, на которую звезды приходили со своими четвероногими питомцами.

Лента - фантастическая история, действие которой происходит в 2000 году. Собака Лида побывала в космосе и приобрела суперспособности.Она умеет вытаскивать из людей их же версию, но из будущего. Так, из подростка Игорька (Данила Харенко) она вынимает его же самого, только в разных вариантах, словно показывая, как может сложиться судьба мальчика при разных условиях. Все версии Игоря в будущем играет Евгений Ткачук - каждый раз перевоплощаясь так, что его невозможно узнать. Взрослый Игорь сообщает, что через три дня их отец-космонавт взорвется во время полета. Игорек, Взрослый Игорь и собака Лида отправляются на Байконур, чтобы остановить полет и спасти отца, которого играет Сергей Безруков. Роль мамы Игоря исполняет Юлия Пересильд, и в этом смысле новинка перекликается с фильмом "Вызов" Клима Шипенко.

Евгений Сангаджиев, режиссер-постановщик картины, рассказывает:

"В нашем фильме четыре ключевых усложняющих съемки элемента: пластический грим, компьютерная графика, работа с юным актером, Данилой Харенко, и работа с животным. И мне все говорили - остановись на чем-то одном. Но когда ты видишь, как работает собака Шани, как она выходит на точку, дает эмоции - это потрясающе! А что касается кино, то мне захотелось поговорить со зрителем в форме большого развлекательного кино на важные темы. При всей аттракционности и сказочности, наш фильм - это очень личная история про взросление, ответственность и свободу выбора".

Также режиссер делится подробностями о съемках:

"Все животные у нас в кадре - настоящие, даже слониха Николь. Пока мы работали над фильмом, она успела вырасти - и сыграла сразу две роли!"

В фильме также снимались Евгений Стычкин, Саша Бортич, Алексей Макаров, Сергей Безруков и другие.

Кстати

Со 2 апреля в прокате фильм "Северная станция" - полнометражный дебют режиссера Сергея Овечко. Это напряженная история о проживании психологической травмы с Дарьей Алыповой и Максимом Севриновским в главных ролях

По сюжету талантливая студентка биофака Света проходит практику на станции "Северная", где у нее завязывается короткий роман со взрослым преподавателем Рудиным. Эти отношения разрушают ее личную жизнь и будущую карьеру. Спустя 10 лет девушке предлагают обвинить Рудина, но, оказывается, она до сих пор его любит и сначала хочет выяснить правду.