Чем фильм «Мой папа — медведь» впечатлит зрителей США и Канады

Российское кино часто удивляет зарубежных продюсеров, поскольку они не верят, что можно снимать столь качественные картины с небольшим бюджетом, заявила НСН Надежда Мотина.

Для продвижения фильма «Мой папа — медведь» в США и Канаде с учетом специфики аудитории акцент в трейлере сдвинули с хулиганского характера героини на ее отношения с медведем, рассказала в разговоре с НСН президент кинокомпании «Арна Медиа» Надежда Мотина.

Семейная комедия «Мой папа — медведь» российско‑белорусского производства с 3 апреля вышла на цифровых платформах США и Канады, сообщает пресс-служба кинокомпании «Арна Медиа». В англоязычном прокате картина Максима Максимова вышла под названием Papa Bear. Фильм доступен на Apple TV и Amazon, а также на десятках VOD-сервисов и в телеэфире. Мотина рассказала, что зарубежных партнеров особенно поразила смелость юной актрисы Евы Смирновой, которой довелось поработать в кадре с настоящим медведем.

«Покупатели контента со всего мира отбирают проекты на основных кинорынках — в Берлине, Каннах и Лос-Анджелесе. Есть специализированные ТВ рынки, на которых упор делается на сериалы и короткие форматы. Мы впервые представили "Мой папа — медведь" международным партнерам в Берлине 2025 года. Они были потрясены игрой медведя Тома и смелостью актрисы Евы Смирновой. Никто не верил, что в материалах не использована компьютерная графика. Сделку с Американским партнерам на территорию США и Канады мы подписали в мае 2025 года. Компания начала искать подходящую дату релиза, а мы завершать картину и дублировать ее в Лос-Анджелесе с участием Американских актеров», — уточнила она.

Как отметила собеседница НСН, в продвижении проекта на зарубежную аудиторию важно учитывать культурный код.

«Лучший контент для всех международных рынков — это анимация. Потом фэнтези, фантастика, фильмы-катастрофы. Партнеры знают свои рынки лучше нас и часто предлагают подготовить другие рекламные материалы. Очень важен культурный код и то, что допустимо и приемлемо в каждой стране. Например, американский ролик фильма "Мой папа —медведь" делает акцент на отношениях девочки и медведя, не рассказывает про ее отношения с отцом и хулиганское поведение», — объяснила Мотина.

По ее словам, появление новых российских фильмов за рубежом только повышает интерес аудиторию к подобному контенту.

«У нас нет жестких ориентиров от проката в США и Канаде. Нам важнее, что фильм доступен на основных платформах. Чем больше отечественного контента будет появляться на мировых платформах, тем больше интерес и узнавание. Наша кинопродукция отличается очень высоким уровнем качества и обладает огромным потенциалом. Вспомните, каким прорывом был релиз "Спутника" (фильм с Оксаной Акиньшиной, Петром Федоровым и Федором Бондарчуком в главных ролях вышел в прокат в США в августе 2020 — прим. НСН). Американские продюсеры не могли поверить, что можно снять такую качественную, атмосферную фантастику с таким небольшим бюджетом. Сейчас американская студия пригласила русского режиссера Кирилла Соколова снять черную комедию «Они придут за тобой», которая 17 марта вышла почти на всех международных рынках», — напомнила она.

По сюжету фильма «Мой папа — медведь» 11-летняя Маша отправляется с отцом в лесной домик, однако однажды вместо него возвращается медведь. Главные роли исполнили Ева Смирнова и Борис Дергачев, а медведя сыграл дрессированный медведь Том. В российский прокат картина вышла в июле 2025 года, сборы составили почти 130 миллионов рублей.

За 9 месяцев 2025 года российские фильмы собрали в иностранном прокате $8,5 миллиона. Лидерами стали проекты «Красный шелк», «Мастер Маргарита» и мультфильм «Вокруг света. Большое путешествие», напоминает «Радиоточка НСН».