Как убивают любовь: почему стоит смотреть фильм «Вот это драма»

Рассказываем, по какой причине это кино откликнется в каждом из нас.

В мире кино наметился новый тренд. Если раньше режиссёры охотно снимали романтические фильмы про «они полюбили друг друга и жили счастливо», то теперь фокусируются на трудностях брака.

«Материалистка» намекала, что компромиссов и невзгод в союзе не меньше, чем счастья. «Брачная история» пугала любовью до гроба, обернувшейся скандальным разводом. Даже «У меня очень плохое предчувствие» от братьев Дафферов говорит, что неудачный брак — практически смерть, но и идеальных партнёров не бывает.

«Вот это драма» — ещё один фильм о трудностях отношений с Зендеей и Паттинсоном в главных ролях. Вот только за формулировкой «ещё один» скрывается одна из главных драм года.

«Вот это драма»: главное о фильме

Название: «Вот это драма» (Drama)

Автор: Кристоффер Боргли.

Актёры: Зендея, Роберт Паттинсон, Алана Хаим и другие.

Дата выхода в России: 9 апреля.

Жанр: драма, комедия.

Страна: США.

«Вот это драма»: где смотреть?

Официальные показы в России начнутся 9 апреля.

Ты называешь это драмой? Вот ЭТО драма!

Чарли и Эмма до безумия влюблены. Они познакомились случайно, каким-то чудом оказались на свидании — и вот уже готовятся к свадьбе. Им приятно быть вместе, подшучивать друг над другом и заниматься страстным сексом. Парочка счастлива и ни капли не сомневается друг в друге — до одного сокрушительного момента.

На уютных посиделках они слышат от другой пары совет: «Перед свадьбой мы рассказали друг другу свои самые страшные тайны». Все за столом тут же вдохновляются и раскрывают свои секреты. В основном дурацкие в духе «однажды я испугался и спрятался от собаки за подругой». Но затем Эмма делится своей историей и неожиданно ломает всё: доверие, отношения и, кажется, надежду на счастливую жизнь. Потому что партнёр уже не понимает, можно ли доверять любимой и кто она такая. Всё это – за пару дней до бракосочетания.

Тайна Эммы — главная интрига трейлера, но не фильма. Правду раскрывают быстро и словно невзначай. Однако дальше она становится камнем в ботинке: сначала раздражает, потом приносит невыносимую боль. Отныне Чарли видит не очаровательную девушку, а опасного человека — и плевать, что с тёмного момента прошло 15 лет.

Кристоффер Боргли снял ромком, который минута за минутой всё сильнее превращается в психологическую драму и заваливает вопросами. Ты точно знаешь человека, с которым обменялся кольцами? Стоит ли раскрывать правду, если она сломает отношения? И если раскрыл её и что-то испортил, то получается, что тебя настоящего никогда не любили?

«Вот это драма» — фильм о том, что идеальных людей и отношений не бывает. Вот только любовь, по мнению режиссёра, держится не на идеальности, а на способности принять неприятную правду.

Тема специфическая, но как же изящно её подают. Режиссура бесподобна и постоянно обманывает ожидания, разжигает страсти, чередует идеальную романтическую картинку с опустошением. Однако главная сила — в актёрской игре. Паттинсон и Зендея не так уж часто выдают бурю эмоций. Их чувства в основном сдержанны и выражены в мокрых глазах, растерянном лице или путаных репликах, когда пытаешься сказать что-то важное, но в себе ещё не разобрался.

Путь героини Зендеи — заглушённая эмоциональная глубина и трещина внутри, которая становится лишь сильнее. Путь Паттинсона — напряжение, заключённое во взгляде и зажатом теле. В результате персонажи просто фотографируются для свадебного альбома и вроде мило улыбаются. Но ты чувствуешь землетрясение, пошатнувшее фундамент отношений.

В таком подходе есть особое очарование и ощущение подлинной жизни. В кадре видишь не голливудских звёзд, а обычных людей, которые проходят мимо на улице или даже сидят с тобой за одним столом в баре. Отличие в том, что Эмма раскрыла свою тьму, а другие глубоко её прячут.

На экране словно не фильм, а меланхоличная документалка. Именно эта жизненность делает историю чувственной и неоднозначной. Всё же к финалу сюжет приходит к катарсису, но не к простому решению. Жизни Эммы и Чарли не сломаются, однако о победе любви тоже не скажешь. Поэтому с сеанса выходишь задумчивым и с возгласом: «Вот ЭТО драма!»

«Вот это драма»: стоит ли смотреть?

В фильме нет ни экшена, ни неожиданных поворотов — только жизнь с её метаниями и неоднозначностью. Ради этой жизненности драму с Паттинсоном и Зендеей стоит посмотреть. Потому что столь чувственные и феноменально сыгранные истории выходят редко.

Оценка «Вот это драма» — 8,5 из 10

