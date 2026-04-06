Какие новые фильмы ждут российских зрителей

Кинопроизводство в России не останавливается. Каждую неделю - появляются новые заявки на громкие и амбициозные картины. Обозреватель "РГ" выбрала четыре фильма, два из которых в разработке, а съемки третьего и четвертого уже идут. Посмотрим, чего стоит ожидать зрителям.

© Российская Газета

"Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях"

Объявлено, что скоро начнутся съемки фильма "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях" по мотивам одноименной сказки А.С. Пушкина. Работать над ней будут те же, кто снимал новую "Сказку о царе Салтане" и "Простоквашино" - Кинокомпания братьев Андреасян в партнерстве с телеканалом ТНТ.

Тина Канделаки, директор телеканала ТНТ, напоминает, что картины "Сказка о царе Салтане" и "Простоквашино" - каждая собрала более 2 миллиардов рублей в прокате и вошла в число самых кассовых релизов года.

"На днях мы запустили вторую часть "Домовенка Кузи". Без сомнения, проект тоже будет претендовать на кассовый успех", - говорит Тина.

Сарик Андреасян, режиссер, комментирует:

"В последнее время кино становится местом для всей семьи. И мне нравится эта тенденция. Говорю, как отец четырех детей: мне приятно смотреть фильмы вместе с ними, а после обсуждать. Я стараюсь сам производить именно такой контент, чтобы мне не было стыдно не только перед ребенком, но и перед его родителями. Кроме того, мы все читали "Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях" в детстве. Важно показать детям то, на чем мы выросли, и сделать это масштабно, увлекательно, чтобы люди перечитали оригинал и вспомнили о том, что по-настоящему важно".

"Хоттабыч"

Уже вышли первые трейлер и постер сказки "Хоттабыч" - нового переосмысления советской классики. Режиссером нового фильма стал Никита Власов ("Лада Голд", "Комбинация"), также он - соавтор сценария вместе с Андреем Золотаревым ("Буратино", трилогия "Лёд"). "Хоттабыч" расскажет историю о встрече древнего волшебника с современным миром. Создатели анонсируют выход фильма изысканно: "Ковер-самолет приземлится во всех кинотеатрах страны 1 января 2027 года". По сюжету мальчик Волька, непросто переживающий развод родителей, случайно освобождает заколдованного джинна Хоттабыча, который мечтает стать человеком и найти свою дочь. Жизни двух героев неожиданно связываются... Главные роли в "Хоттабыче" исполняют Надежда и Анна Михалковы, Аскар Ильясов, Полина Денисова, Роман Евдокимов, Эльдар Калимулин и другие.. Новым Волькой стал Марк Григорьев. В роли волшебника Гассана Абдуррахмана ибн Хоттаба - Федор Бондарчук.

"Гулливер в стране Лилипутов"

Новый семейный фильм "Гулливер в стране Лилипутов" снимут авторы фильма "На деревню дедушке 2". Эта картина еще находится в производстве, но создатели уже объявили о подготовке нового полнометражного фильма про Гулливера. Сценарист Александр Бережной, режиссер Владимир Котт, продюсер Георгий Малков. Съемки запланированы на начало осени. Кастинг пока не объявлен. Известен лишь синопсис - краткий пересказ, о чем, собственно, будет история. Главный герой - шестиклассник Саша Гуляев с издевательским прозвищем Гулливер. Он самый низкий в классе, но мечтает о великих делах. В семье его тоже считают "еще маленьким" - опекают и не дают самостоятельности.

Во время семейного отдыха на море Саша, желая доказать родителям, что уже взрослый, заплывает слишком далеко на каноэ, и его затягивает под воду некая сила. Саша приходит в себя на незнакомом берегу в окружении лилипутов, размером с его большой палец. Он оказался в королевстве Лилипутия, которое ведет непримиримую войну с другим королевством из-за пустяковой причины - с какой стороны правильнее бить яйцо.

В новом мире Саша впервые ощущает себя значимым и сильным, однако быстро выясняется, что его "величие" - лишь инструмент. Для них он - ресурс и оружие, способное изменить исход конфликта. У правителя есть дочь - единственная, кто готова поставить под сомнение причины конфликта. Но она ровесница Саши и, конечно, с ней никто не считается. Именно вместе с ней Саша пытается найти путь к примирению уверенных в своей правоте взрослых. По словам продюсера Георгия Малкова, проект про Гулливера по разным причинам постоянно откладывался, поэтому первым совместным фильмом команды стал "Непослушник". Тем не менее, авторы продолжали искать форму для правильной экранизации произведения Джонатана Свифта.

"Видимо, нужно было время. После нескольких итераций сценария, концепций с разными авторами мы, наконец, доработали, как нам кажется, актуальное для семейного зрителя прочтение и теперь мы готовы к запуску", - говорит Малков.

"Костомаров"

В России начали снимать спортивную драму "Костомаров", которая расскажет вдохновляющую историю, основанную на реальных событиях из жизни выдающегося российского фигуриста, олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Про Костомарова уже снято два документальных сериала, а вот художественный фильм о его невероятной истории никто не снимал. Любопытно, что сам Роман стал одним из продюсеров картины. Режиссер фильма Сарик Андреасян. Главную роль сыграет Кирилл Зайцев. А жену Романа Оксану Домнину - Анна Снаткина. Съемочный процесс начался в Сочи - для Костомарова этот город связан с важными событиями: именно здесь произошло его возвращение на лед в августе 2023 года.

От юношеских лишений до олимпийского золота Турина - Роман Костомаров прошел долгий путь, чтобы станцевать свою легендарную "Кармен". Все эти годы рядом с ним была жена Оксана, ставшая главной опорой на льду и в жизни. Но судьба готовила спортсмену испытание: после серии ледовых шоу он попадает в реанимацию с тяжелейшим осложнением. Врачи сообщают Оксане, что были вынуждены ввести его в кому. Начинается отчаянная борьба медиков, родных и друзей за жизнь спортсмена.