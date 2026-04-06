Каким будет сериал «Вегетация»

На 2026 год запланирована премьера сериала «Вегетация». Это экранизация одноименного фантастического романа Алексея Иванова. Сюжет разворачивается в постапокалиптической России будущего. Урал захватил мутировавший лес, ставший источником нового топлива. За ценные ресурсы сражаются небольшие бригады, участниками одной из таких бригад становятся братья-близнецы Серега и Митя. «Лента.ру» раскрывает основные детали сюжета и производства «Вегетации», рассказывает о касте и дате выхода проекта.

Главное о сериале «Вегетация» (2026)

Страна: Россия.

Жанр: фантастика, драма, постапокалиптика.

фантастика, драма, постапокалиптика. Режиссер: Максим Свешников.

Когда выйдет: неизвестно.

неизвестно. Сколько серий: 8.

Длительность одной серии: неизвестно.

неизвестно. Где смотреть: онлайн-кинотеатр Okko.

Где смотреть: онлайн-кинотеатр Okko. В главных ролях: Алексей Серебряков, Денис Косиков, Ксения Трейстер, Алексей Розин.

Ивановская «Вегетация» вышла в ноябре 2024 года. Критики хвалили книгу за глубину и называли ее идеальной основой для кинобоевика или роуд-муви. В 2025 году «Вегетация» удостоилась премии «Большая Филигрань» (ее вручают лучшим российским фантастическим романам).

Дата выхода

Первые новости о сериальной экранизации романа Алексея Иванова появились весной 2025 года. Тогда сообщалось, что проект может выйти до конца 2026 года. Съемки «Вегетации» завершились в конце 2025-го — с тех пор не появилось даже примерных сроков релиза. При этом Telegram-канал «РУССКОЕ КИНО В ТОПЕ» включил «Вегетацию» в список главных сериальных новинок-2026.

Премьера сериала «Вегетация» может состояться в 2026 году. Точная дата выхода неизвестна.

Посмотреть этот российский 8-серийный постапокалиптический сериал можно будет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko. На странице проекта сообщается, что «Вегетация» появится на стриминге «скоро». По данным Okko, выхода шоу ждут около четырехсот тысяч человек. На «Кинопоиске» рейтинг ожидания гораздо скромнее — всего четыре тысячи пользователей.

Точная продолжительность эпизодов не уточняется — скорее всего, серии будут идти около пятидесяти минут.

Трейлер

Трейлер к сериалу «Вегетация» пока не вышел. Зато уже можно посмотреть на первые кадры со съемок — Okko поделился ими в августе 2025 года.

Сюжет

«Вегетация» — сериал в постапокалиптическом сеттинге. Разворачивается действие в недалеком будущем на Урале.

Урал захвачен мутировавшим лесом, который называют «селератным». Гигантские быстрорастущие деревья становятся источником ценного топлива — бензола. А еще в лесу можно найти деревья-«вожаки» с редкой древесиной. Отыскать «вожаков» способны только «бродяги», то есть люди, обладающие сверхъестественным чутьем.

За ресурсы «селератного» леса борются браконьеры и бригады лесорубов.

В центре сюжета — экспедиция по поиску редких деревьев, которую собирает опытный бригадир Типалов (Алексей Серебряков). Вместе с ним в опасный рейд за «вожаками» отправляется его дерзкая племянница Марина (Ксения Трейстер) и парень Серега (Денис Косиков), который в нее влюблен.

Позже к компании присоединяется Митя (тоже Денис Косиков) — странноватый брат-близнец Сереги, который обладает талантом бродяги. Каждый из участников экспедиции преследует собственные цели.

В лесу герои сталкиваются с браконьерами и «чумоходами» — эта потерявшая контроль техника ожила из-за воздействия местной плесени и теперь защищает экосистему леса-мутанта.

Создатели

Сценаристом и шоураннером экранизации стал Илья Тилькин. Среди его самых громких работ — фэнтезийный «Библиотекарь» с Никитой Ефремовым и драма «Скажи ей» Александра Молочникова.

Операторский пост занял Илья Авербах, который работал со Свешниковым над «Плейлистом волонтера», «Прометеем» и другими проектами, а еще снял «Карамору» Данилы Козловского и детективный триллер «Мертвое озеро».

Режиссером «Вегетации» стал Максим Свешников — автор «Контейнера» и «Плейлиста волонтера».

Свешников умеет работать с мрачной фантастикой — в 2024 году он снял запутанный детективный сериал «Прометей», в котором нашлось место мистике и временным петлям.

Производство

Об экранизации «Вегетации» заговорили в апреле 2025-го — всего через полгода после выхода самого романа. Разработкой проекта занялась продюсерская компания «Среда» — студия, ответственная за сериалы «Золотое дно», «Нулевой пациент» и три сезона «Метода».

В 2023 году «Среда» заключила эксклюзивный контракт с онлайн-кинотеатрам Okko — в рамках этого сотрудничества на стриминге вышли мрачный детектив «Трасса», криминальная драма Юрия Быкова «Лихие» и «Аутсорс» — главный сериальный хит 2025-го.

Съемки «Вегетации» стартовали в конце августа 2025-го и завершились три месяца спустя. Интересно, что сериал снимали целиком на пленку — по словам оператора Ильи Авербаха, такой подход помог создать ощущение «взгляда из будущего на прошлое».

События «Вегетации» разворачиваются на Урале, однако для съемок натурных сцен были выбраны леса в Московской области. Дело в том, что большинство мест, описанных в романе Иванова, находятся в закрытой для съемок заповедной зоне.

«Мы старались при этом создать ощущение уральских ландшафтов. В чем нам помогли подробные видеоблоги людей, которые прошли весь маршрут книги», — Максим Свешников, режиссер сериала «Вегетация».

Актеры и роли

Главную роль (вернее, главные роли) в сериале «Вегетация» сыграет молодой актер Денис Косиков. Косиков снимался в «Оффлайне», «Подростках в космосе» и играл прагматичного Женю в криминальной комедии «На автомате».

Персонажи Косикова — абсолютно разные братья-близнецы Серега и Митя.

«Внешне они у нас похожи — я не использую парик, грим или что-либо, что радикально меняет облик. Стараемся придерживаться нюансов: походка, осанка, манера речи, ее темп, жаргон», — рассказал актер о различиях двух героев.

Какие актеры сыграют в сериале «Вегетация»

Денис Косиков — Серега и Митя Башенины, братья-близнецы;

Алексей Серебряков («Левиафан») — бригадир Типалов;

Ксения Трейстер («Этерна») — Маринка, племянница Типалова, возлюбленная Сереги;

Дмитрий Чеботарев («Вампиры средней полосы») — Харлей;

Богдан Жилин («Фишер») — Стас;

Николай Самсонов («Тренер») — Айдар;

Дарья Затеева («Лето в городе») — Ода;

Константин Татаринцев («Отмороженные») — Хаммер;

Александр Гурьев («Вспоминай меня») — Косой.

В касте «Вегетации» также заявлены Владимир Гарцунов («Трудные подростки»), Евгений Харитонов («Мастер и Маргарита»), Егор Корешков («Отель Элеон»), Николай Дроздовский («Чемпион мира»), Александра Урсуляк («Время первых»), Григорий Чабан («Бывшие») и другие. Одна из ролей досталась режиссеру Юрию Быкову («Метод», «Дурак») — пока неизвестно, кого именно он сыграет.