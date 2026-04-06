Что известно о фильме «Шерлок Холмс 3»

«Шерлок Холмс 3» — продолжение детективной франшизы о легендарном британском сыщике и один из главных «долгостроев» Голливуда. Фильм находится в разработке уже более десяти лет, но фанаты не теряют надежды, что все-таки увидят любимых героев. Когда может выйти третий фильм, о чем он будет и почему киностудия постоянно переносит производство на более поздний срок — в материале «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Главное о фильме «Шерлок Холмс 3»

Страны: США, Великобритания.

Жанры: приключенческий боевик, детективный триллер.

Режиссер: Декстер Флетчер.

Сценарист: Крис Бренкето.

Продюсеры: Сьюзан Дауни, Дэн Линь, Джоэл Силвер.

Художник: Пол Д. Остерберри.

В ролях: Джуд Лоу, Роберт Дауни младший, Джаред Харрис, Эдди Марсан.

«Шерлок Холмс 3» — это продолжение детективной франшизы Warner Bros. с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу.

Предыдущие два фильма серии снял Гай Ричи — автор «Джентльменов», «Большого куша» и боевика «Карты, деньги, два ствола».

Ричи превратил Шерлока из исключительно кабинетного гения в крайне активного героя: его Холмс по-прежнему блестяще владеет дедукцией, но при этом умеет драться, провоцировать противников и ввязываться в самые опасные авантюры.

Первая картина франшизы, «Шерлок Холмс», вышла в 2009 году. Она собрала в мировом прокате более 524 миллионов долларов, а критики на Rotten Tomatoes присвоили ей рейтинг 70% и особенно хвалили химию между Дауни-младшим и Лоу. Вторая часть, «Шерлок Холмс: Игра теней», вышла в 2011 году, заработала около 544 миллионов долларов и закрепила успех новой экранизации, даже несмотря на более сдержанную реакцию критиков — 60% на Rotten Tomatoes.

Дата выхода

За годы разработки кинокомпания Warner Bros. несколько раз пыталась закрепить проект в прокатном графике. Релиз неоднократно переносился: в частности, с 2020 на 2021 год. Потом проект был исключен из календаря релизов Warner Bros.

Официальная дата выхода фильма «Шерлок Холмс» на данный момент не установлена.

Сюжет

Подробности сюжета третьего фильма до сих пор держатся в секрете.

Известно лишь, что действие должно происходить примерно через десять лет после событий «Игры теней» (по одной из версий — в Америке, однако это пока не подтверждено).

О чем были два первых фильма серии

В первом фильме франшизы Холмс и Ватсон противостояли таинственному лорду Блэквуду (Марк Стронг). Этот серийный убийца скрывал свои преступления и заговоры с помощью мистики и планировал захватить власть в Британии.

Во второй картине легендарный дуэт боролся с профессором Мориарти (Джаред Харрис), который задумал развязать мировую войну.

Производство и причины задержки релиза

История создания «Шерлока Холмса 3» началась почти сразу после выхода «Игры теней». У второй части были хорошие кассовые результаты, и представители Warner Bros. не скрывали, что заинтересованы в продолжении. В октябре 2011 года студия официально объявила о начале разработки проекта. Первым сценаристом стал Дрю Пирс («Железный человек 3»).

Казалось, что сиквел — дело ближайших нескольких лет, однако точная дата выхода так и не была объявлена. Долгое время сценарий находился в доработке: одна его версия не устраивала продюсеров, другая — актеров.

Студия начала привлекать новых авторов. Сначала Пирса сменил Джастин Хэйс («Богемская рапсодия»), затем к проекту подключили Джеймса Койна («Игра киллеров»). В 2016 году стало известно, что студии Warner Bros., Village Roadshow и Team Downey собрали группу сценаристов, в которую вошли Николь Перлман, Джастин Мэйлен, Гари Уитта, Женева Робертсон-Дуарет и Киран Фицджеральд. Видимо, и им не удалось довести проект до ума, поэтому в мае 2018 года ответственным за сценарий третьей части «Шерлока» назначили Криса Бренкето («Ганнибал»), а спустя еще некоторое время — Джо Пенхолла («Охотник за разумом»).

Дополнительной трудностью стали съемочные планы актеров, в частности, плотный график Роберта Дауни-младшего (Холмс), который играл Железного человека супергеройской киновселенной Marvel. Активно снимался и Джуд Лоу (Ватсон).

Еще одним поворотным моментом стал уход из проекта Гая Ричи. Официальная причина так до сих пор и неизвестна, но фанаты склоняются к мнению, что у режиссера возникли творческие разногласия с исполнителем главной роли Робертом Дауни-младшим. Косвенно сам Ричи подтвердил это в интервью Collider.

«Честно говоря, я оставил эту работу Роберту. Он хотел взять все под свой контроль. Сейчас мяч на его стороне, он отвечает за сценарий, он отвечает за все. Я отошел от этого до тех пор, пока не настанет время для моего участия», — Гай Ричи, снял две первых части «Шерлока Холмса».

Так, проект пришлось собирать заново еще и на уровне режиссерского подхода. В июле 2019 года постановщиком «Шерлока Холмса 3» вместо Гая Ричи был назначен Декстер Флетчер («Рокетмен», «Эдди "Орел"»).

Тогда же появились и первые конкретные даты: сообщалось, что съемки могут стартовать в 2020 году в Калифорнии, а предполагаемый бюджет картины составит около 107 миллионов долларов.

Воодушевившись тем фактом, что команда почти сформирована, в Warner Bros. сначала назначили премьеру на декабрь 2020 года, а затем передвинули ее на декабрь 2021-го. Но и эти планы оказались разрушены — на этот раз из-за пандемии COVID-19. В 2021 году Декстер Флетчер подтвердил, что проект перенесен на неопределенный срок.

Апдейты появились лишь спустя два года, когда Флетчер рассказал, что продолжает работать над фильмом вместе с Робертом Дауни-младшим и сценаристом Джо Пенхоллом.

Актерский состав

Ожидается, что главные роли — эксцентричного Холмса и рассудительного Ватсона — вновь сыграют Роберт Дауни-младший («Железный человек») и Джуд Лоу («Молодой папа»).

Другие актеры пока не подтвердили свое участие в проекте. В частности, Джаред Харрис («Основание»), сыгравший профессора Мориарти во второй части, говорил, что по поводу нового фильма с ним никто не связывался. В недавнем интервью Харриса спросили о последних новостях, касающихся «Шерлока Холмса 3». Однако актер заявил, что у него нет никакой информации о третьей части и он хотел бы, чтобы люди перестали спрашивать его об этом, поскольку он не участвует в проекте.