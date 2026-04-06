Вышел новый тизер фильма «Дюна 3»

В Сети появился новый тизер предстоящего фантастического фильма «Дюна: Часть 3».

Ролик длится чуть более 30 секунд и показывает ряд новых сцен и персонажей ленты Дени Вильнёва. Напомним, события ленты развернутся спустя 17 лет после финала сиквела, фильм выступит политическим триллером.

Премьера «Дюны 3» состоится 18 декабря 2026 года, одновременно со «Мстителями: Судный день». К главным ролям в триквеле вернулись Тимоти Шаламе (Пол Атрейдес), Зендея (Чани), Аня Тейлор-Джой (Алия Атрейдес), Флоренс Пью (Ирулан Коррино), Роберт Паттинсон (Скайтейл) и другие актёры.