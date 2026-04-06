Миллионы за три дня и ИИ-свадьба: как мир встретил фильм «Вот это драма!»

Драмеди с Зендаей и Робертом Паттинсоном за первые три дня проката заработала в США больше $14 миллионов, а продвижение картины привлекло внимание зарубежной прессы к личной жизни актеров.

Мелодраматичная комедия «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном и Зендаей за первые три дня проката заработала в кинотеатрах Канады и США $14,4 миллионов, что стало третьим кассовым результатом недели, сообщает The Wall Street Journal. Картина норвежского режиссера Кристоффера Боргли знакомит зрителей с влюбленной парой, которые сталкиваются с проблемой в отношениях буквально за несколько дней до свадьбы.

В российском прокате фильм со звездными голливудскими актерами официально представят с 6 апреля. Зарубежные зрители уже успели по достоинству оценить ленту — она получила оценку «В» от американской маркетинговой компании CinemaScore, результат основан на мнении аудитории. Также «Вот это драма» получила 77% свежести на агрегаторе Rotten Tomatoes. Критики оценили новый фильм Паттинсона выше, чем драму «Умри, моя любовь» (74% на Rotten Tomatoes), в которой звезда «Сумерек» снимался с Дженифер Лоурэнс. Все говорит о возможном кассовом успехе новой свадебной драмы.

По сюжету Чарли и Эмма — благополучная пара. Он — музейный куратор, а она — литературный редактор. Во время предсвадебного ужина с друзьями жених и невеста включаются в игру, в которой каждый должен рассказать о самом худшем, что когда-то делал. Внезапное признание Эммы шокирует Чарли настолько, что будущая свадьбы теперь под вопросом.

Помимо Паттинсона и Зендаи в картине также снимались Алана Хаим («Битва за битвой»), Мамуду Ати («Элементарно») и Хейли Гейтс («Неограненные алмазы»). Режиссер и сценарист драмы — автор фильма «Герой наших снов» с Николасом Кейджем Кристоффер Боргли. Он отметил, что создавая сценарий ориентировался на труды Фрейда и провокационные фильмы Луи Маля. По этой причине «Вот это драма!» сочетает в себе черты привычного ромкома и триллера.

После того, как сказанное слово сеет разлад в отношения героев, Чарли встает перед выбором — простить невесту либо мучиться сомнениями до конца жизни. Конфликтная ситуация в дальнейшем возникает уже и на свадебной торжестве, что запускает цепную реакцию недоверия. В итоге многочисленные слухи и сомнения вновь заставляют героев задуматься о том, готовы ли они полностью принять друг друга.

Свадебное промо

В чем-то историю фильма можно сопоставить с тем, как сегодня проявляется в обществе культура отмены. Стоит отметить, что сам режиссер драмеди накануне премьеры попал в непростую ситуацию: в СМИ обратили на эссе, в котором Боргли признается в романе с несовершеннолетней девушкой. В тексте, написанным в 2012 году, режиссер, которому в тот момент было 27 лет, также ссылается к некоторым известным фильмам, в том числе к картине Вуди Аллена «Манхэттен».

Впрочем, этот факт биографии режиссера, кажется, не вылился в большой скандал и не помешал промо-кампании фильма. Роберт Паттинсон и Зендая не стали следовать новому голливудскому тренду пиара, притворяясь влюбленной парой. Напротив, в ходе продвижения картины «Вот это драма!» наибольшее внимание общественности было приковано не к их экранному тандему, а к реальным отношениям.

Так, Зендая встречается с Томом Холландом, с которым познакомилась в 2016 году на съемках фильма «Человек-паук: Возвращение домой». С учетом продолжительного романа слухи о свадьбе ходили давно, а с приближением промо свадебного драмеди они только усилились. В начале марта в соцсетях появились свадебные фотографии. По словам актрисы, даже среди близкого окружения пары нашлись те, кто поверил в подлинность снимков. Однако изображения были сгенерированы с помощью искусственного интеллекта. Хотя Зендая уже сделала публичное заявления, журналисты нередко вновь спрашивают о свадьбе, а сама она периодически появляется на публике с обручальным кольцом.

С аналогичной проблемой столкнулся и Роберт Паттинсон. На одной из премьер актеров по примеру их экранных героев спросили о самом большом секрете. Паттинсон заявил:

«Думаю, у меня такой же секрет, как и у тебя», — адресуя реплику Зендаи.

Некоторые и прежде были уверены, что у актера состоялась тайная свадьба с его возлюбленной Сьюки Уотерхаус, пара уже воспитывает дочь. Кроме того еще в январе 2025 года Шэрон Стоун публично назвала Паттинсона «мужем» Сьюки Уотерхаус.

Помимо прочего в ходе промо фильма «Вот это драма!» фанаты «Сумерек» наконец узнали, какая часть кинофраншизы является любимой для самого Паттинсона.

«На самом деле, мне всегда очень нравился второй [фильм]», — сообщил он в рамках квеста от GQ.

Именно в этой части «Сумерек» Эдвард Кален по сюжету решает исчезнуть, чтобы не подвергать Беллу опасности, потому не исключено, что фильм запомнился Паттинсону еще и наименьшим числом съемочных дней.

Помимо драмеди Паттинсон и Зендая вместе снимались в «Одиссее» Кристофера Нолана, премьера масштабной картины намечена на июль 2026 года. При этом актриса в интервью Fandango уже призналась, что в дальнейшем планирует сделать небольшую паузу в карьере, поскольку переживает, что зритель устанет от ее присутствия на экране, передает «Радиоточка НСН».