Пародийная комедия «Космические яйца 2» получила дату премьеры

Продолжение культовой пародийной комедии Мела Брукса "Космические яйца" ("Космобольцы"/Spaceballs) выйдет 23 апреля 2027 года. Об этом сообщает издание Deadline.

© Российская Газета

В активном производстве проект находится с сентября 2025 года.

Ранее в Сети появился тизер-трейлер, в котором авторы напомнили нам о том, что:

"38 лет назад была только одна трилогия Star Wars, но затем появились трилогия приквелов, трилогия сиквелов, сиквел приквела, приквел сиквела, бесконечные телевизионные спин-оффы, фильм-спин-офф от ТВ-спин-оффов, который был как приквелом, так и сиквелом [...] Но за эти годы были только одни "Космические яйца". До сегодняшнего дня".

99-летний Брукс вновь исполнит роли президента Скруба и мудрого Йогурта, 72-летний отшельник Рик Моранис перевоплотится в лорда Темного Шлема, к своим ролям также вернутся Билл Пуллман (капитан Одинокая Звезда), Дафна Зунига (принцесса Веспа) и Джордж Уайнер (полковник Сандерс). Компанию им составят новички Кеке Палмер ("Нет"), Льюис Пуллман ("Громовержцы") и Энтони Кэрриган ("Супермен").

Режиссером стал Джош Гринбаум ("Трудности ассимиляции", "Барб и Звезда едут в Виста дель Мар"), сценаристы - Бенжи Самит ("Человек-коала"), Дэн Эрнандез ("Черепашки-ниндзя: Погром мутантов") и Джош Гад ("Центральный парк").