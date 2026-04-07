Жена Андреасяна назвала ключевые принципы успешной киносказки

Успех киносказки строится на честной истории и балансе между зрелищностью и содержанием, считает актриса Лиза Моряк. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра «КИОН».

По словам артистки, универсального рецепта популярности не существует, однако важную роль играет основа сюжета. Она отметила, что зрителю проще воспринимать даже фантастический мир, если в центре истории — понятные каждому чувства, такие как любовь, верность и надежда.

Моряк добавила, что не менее значим баланс между визуальной составляющей и драматургией. По ее мнению, сказка должна сочетать эффектное зрелище с живыми персонажами и проработанным сюжетом. Она подчеркнула, что проекты, созданные с уважением к аудитории и рассчитанные не только на детей, находят отклик у зрителей разного возраста.

Актриса исполнила роль царевны-матери в новой экранизации произведения Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане». Режиссером картины выступил Сарик Андреасян, а роль царя Салтана сыграл Павел Прилучный. Цифровая премьера фильма запланирована на 9 апреля на платформе «КИОН», передает «Радиоточка НСН».