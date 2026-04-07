Александр Овечкин снимется в продолжении комедии «Хоккейные папы»

Съемки продолжения спортивной семейной комедии "Хоккейные папы" стартовали в Москве. Как сообщили в кинокомпании "Кугуар", эпизодическую роль в картине исполнит знаменитый хоккеист Александр Овечкин.

На этот раз героям и их детям-подросткам предстоит участие в Международном турнире по хоккею, где они сразятся с лучшими командами мира.

Роли в фильме исполнят Алексей Бардуков, Михаил Пореченков, Юрий Чурсин, Аня Чиповская, Павел Чинарев, Александр Обласов, Сергей Перегудов, а также легенды хоккея Владислав Третьяк и Алексей Касатонов.

В режиссерском кресле вновь Андрей Булатов ("Ограбление по тарифу", "Русиано", "Чужой монастырь").

"Зрителей снова ждет много зрелищного хоккея, искрометного и душевного юмора, трюковых сцен и неожиданных сценарных поворотов", - рассказала генеральный продюсер Екатерина Михайлова.

Оригинальная картина 2023 года собрала в прокате 158 миллионов рублей. Премьера второй части запланирована на начало 2027 года.