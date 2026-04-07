Чем удивляет хоррор «Я иду искать 2»

В параллельный прокат вышел фильм «Я иду искать 2» — продолжение хитового хоррора о высокопоставленных сатанистах, которые охотятся на незадачливую девушку в подвенечном платье. На сей раз ставки возросли настолько, что одну из ролей сыграл великий режиссер Дэвид Кроненберг, а в роли дочери его героя появилась знаменитая «Баффи — истребительница вампиров» Сара Мишель Геллар. Об остальных примечательных качествах этой веселой и кровавой картины рассказывает материал «Ленты.ру».

Несколько минут назад новая семья Грейс Ле Домас, в девичестве Макколи (Сама Уивинг), самопроизвольно взорвалась, не выполнив условий договора, давным-давно заключенных с дьяволом. Если вкратце, то до наступления рассвета следующего за свадьбой дня Ле Домасы должны были убить Грейс. Выжившая, с новой фамилией и в окровавленном платье, выходит выкурить сигарету, но тут же попадает в новый переплет. Во-первых, полиция требует объяснений. Во-вторых, в больницу к Грейс является ее родная сестра Фейт (Кэтрин Ньютон), с которой они давным-давно не хотят друг друга знать. Наконец, в-третьих (и в главных), теперь на Грейс охотятся члены сразу нескольких кланов, которые под тем же дьявольским патронажем поделили все сферы влияния в мире.

Дата выхода: 4 апреля

Страна: США

Продолжительность: 1 час 44 минуты

Режиссеры: Мэтт Беттинелли-Олпин, Тайлер Джиллеттс

В ролях: Самара Уивинг, Кэтрин Ньютон, Элайджа Вуд, Дэвид Кроненберг, Сара Мишель Геллар, Шон Хэтоси

Несмотря на глобальный характер, условия охоты те же: дожить до рассвета, убегая от преследователей. Если Грейс и Фейт доживут до рассвета, то у них есть шанс возглавить мировое сатанистское правительство, которым до недавнего времени руководил Честер Данфорт (Дэвид Кроненберг). Теперь же главными противниками сестер становятся его дети — близнецы Урсула (Сара Мишель Геллар) и Титус (Шон Хэтоси). В качестве независимого наблюдателя выступает отутюженный юрист (Элайджа Вуд здесь наконец сыграл настоящего черного хоббита), который у мистера Ле Бейла (как здесь зовут хозяина преисподней) явно на особом счету.

Оригинальный «Я иду искать» в 2019-м собрал почти шестьдесят миллионов долларов, в десять раз отыграв свой бюджет, — неудивительно, что работа над сиквелом стартовала почти сразу. Однако вскоре постановщики Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллет по-хорошему попрощались с продюсерами и отправились реанимировать франшизу «Крик». Поураганив там как следует, они угодили в производственный ад с седьмым фильмом и занялись разработкой парного фильма для Самары Уивинг и звезды сделанной между «Криками» «Эбигейл» Кэтрин Ньютон. В этот момент продюсер «Я иду искать» Трипп Уинсон в последний раз попросил Мэтта и Тайлера вернуться, а они предложили свою новую историю в качестве сиквела, встретив горячее одобрение. «Я иду искать 2» действительно лишен свойственной сиквелам нервозности, связанной с необходимостью следовать уже существующим правилам франшизы.

Беттинелли-Олпин и Джиллет действуют нагло с первых кадров, заставляя фильм самым опьяняющим образом сдвинуться по фазе. Во вселенной «Я иду искать» прошли считаные секунды, но за пределами экрана мир за эти семь лет изменился почти до неузнаваемости. Из-за этого время, в котором действуют Грейс и Фейт, приобретает одновременно символические и сюрреалистические черты. Первый фильм был насмешливым конспирологическим хоррором с эффектной героиней. Теперь же Уивинг в окровавленном свадебном платье превратилась мем, живущий самостоятельной жизнью. Ее новые приключения в этом смысле — новый том любимого комикса, и авторы аранжируют возвращение Грейс к своему побуревшему наряду с нескрываемой иронией.

Сама по себе сюжетная схема здесь ожидаемо примерно та же, что и в первом фильме: состоятельные сатанисты охотятся за двумя (на сей раз) блондинками. Выбор оружия в этот раз свободнее, а вся беготня происходит чаще на природе, чем в помещении. Отличия, впрочем, существенны. Во-первых, одна из потенциальных жертв уже хорошо знакома с раскладом, а значит, эффект неожиданности у душегубов точно не сработает. Во-вторых, зритель, знакомый с прошлым фильмом, в курсе, что страх охотников перед владыкой ада имеет под собой все основания, а значит, в какой-то момент обязательно будет кровавый фейерверк. Все это, да, лишает «Я иду искать 2» формальной интриги, но зато авторы, которым не надо тратить время на объяснение правил игры, могут сосредоточиться на точной расстановке акцентов.

Семь лет назад за Грейс еще можно было переживать, теперь же понятно, что ей благоволит не только публика, но и, собственно, сохатый организатор всего этого сафари. В этой роли, кстати, вновь на полсекунды ближе к финалу появляется продюсер и режиссер Джеймс Вандербилт — автор недавнего фильма на смежную тему под названием «Нюрнберг». Проще говоря, ясно, что с Грейс (и с Фейт тоже) все будет в порядке, а весь вопрос в том, по какой именно траектории она пройдет сквозь внешне непреодолимые трудности. Смех и грех смешаны в безупречной пропорции — примерно как в культовом мультсериале Happy Tree Friends.

Кроме того, на главных злодейских ролях — звезды кино и телевидения 1997 года Шон Хатоси («Факультет» Роберта Родригеса) и Сара Мишель Геллар (в ее карьере истребительницу вампиров Баффи не смог побороть даже «Скуби-Ду»). Геллар — безусловно, главная кастинговая удача: она давно не получала больших ролей в полнометражном кино, так что эту работу вполне можно считать камбэком, который вполне может перезагрузить карьеру. Во всяком случае, одной мимикой актриса здесь пару раз нагоняет вполне образцовой жути, снимая вопрос о том, кого больше любил их с Хатоси экранный папа Дэвид Кроненберг. В то же время у Хатоси здесь самая дискомфортная сцена, которая на несколько минут выбрасывает фильм из регистра кинокомикса и напоминает, что речь идет о настоящем зле. Понравится этот пыточный антракт не всем, но именно он указывает на то, что прочее кровавое шапито для авторов кое-что значит.

Несмотря на то что общая конструкция фильма осталась примерно прежней, масштаб все же изменился. В прошлый раз в фокусе была отдельно взятая семья сатанистов, теперь же на Грейс и Фейт охотится уже мировая сборная непростых смертных, контролирующих всю жизнь на планете.

Например, войны здесь начинают и заканчивают по звонку примерно одни и те же люди, руководствуясь совсем не гуманистическими соображениями. Если не присматриваться, можно и упустить сатирический запал, который вшит в картину настолько органично, что не требует дополнительных пояснений. В реальности, которую рисуют Беттинелли-Олпин и Джиллет, важны не сатанисты как таковые, а то, что сочетанием алчности и криворукости они достали даже самого мистера Ле Бейла. И вряд ли кто-то будет спорить как с этой картиной мира, так и с тем, что отчаянная блондинка в подвенечном — идеальный выбор для урегулирования сложившейся критической ситуации.