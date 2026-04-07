Начались съемки 13 сезона сериала «Американская история ужасов»

Райан Мёрфи объявил о старте съёмок 13 сезона сериала «Американскоая история ужасов». Он опубликовал первые кадры с площадки, на которых можно увидеть звезду и визитную карточку шоу Джессику Лэнг.

В предстоящих эпизодах также задейсвованы Ариана Гранде («Злая: Часть 2»), Сара Полсон («Американская история ужасов»), Эван Питерс («Монстры»), Анджела Бассетт («Миссия невыполнима: Финальная расплата»), Кэти Бейтс («Мэтлок»), Эмма Робертс («Мы — Миллеры»), Билли Лурд («Королевы крика»), Габури Сидибе («Братья из Гримсби»), Лесли Гроссман («Монстры») и другие.