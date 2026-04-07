Глава анимационного отдела Marvel Брэд Уиндербаум рассказал, что стильный мини-сериал «Зомби Marvel» получит второй сезон. Он уже в работе, но на какой именно стадии, пока неизвестно.

Сюжет рассказывает о том, как самые известные супергерои, такие как Алая Ведьма, Капитан Америка и Нэмор, превратились в зомби, а отпор им дают выжившие персонажи, в числе которых Человек-паук, Доктор Стрэндж, Красный страж, Елена Белова, Танос, Шан-Чи и Блэйд.

Disney и Marvel решили сделать из отдельной серии мультсериала «Что, если...?», в которой герои становятся зомби, отдельный мини-сериал, поскольку фанаты очень тепло приняли эпизод.

Дату выхода Брэд не раскрыл.