Вышел финальный трейлер мультфильма «Скотный двор» Энди Серкиса

Angel опубликовала финальный трейлер «Скотного двора» Энди Сёркиса, снявшего «венома 2» и другие картины.

«Скотный двор», вдохновлённый российской революцией 1917 года, рассказывает о ферме, в которой животные решили устроить революцию против своего хозяина, но их план немного меняет свою форму.

Персонажей озвучили Вуди Харрельсон, Киран Калкин, Сет Роген, Гейтен Матараццо, Стив Бушеми, Гленн Клоуз, Джим Парсонс и другие. Сценаристом проекта выступает Николас Столлер («Побег из Вегаса», «Немножко женаты»).

Мультфильм выйдет в зарубежный прокат 1 мая.