Появился первый постер фильма «Приглашение» Оливии Уайлд

Annapurna Pictures опубликовала дебютный постер фильма «Приглашение» Оливии Уайлд. В главных ролях вместе с Уайлд снялись Эдвард Нортон, Сет Роген и Пенелопа Крус.

Картина представляет собой ремейк испанского фильма «Соседи сверху». В центре истории супружеская пара, которая уже устала друг от друга, однако у них есть совместное любимое занятие — обсуждение соседей, которых они решают пригласить в гости.

Премьера ленты состоялась на фестивале «Сандэнс», который проходил с 22 января по 1 февраля 2026 года. «Приглашение» выйдет в ограниченный зарубежный прокат 26 июня. Выйдет ли фильм в России, пока непонятно.