Съемки «Бэтмена 2» Мэтта Ривза начнутся летом
По данным Deadline, съёмки «Бэтмена 2» Мэтта Ривза стартуют уже летом. Правда, более точную дату пока не назвали, но уже хотя бы известно примерное окно.
Сценарий к фильму «Бэтмен 2» был готов в конце июня 2025 года. Режиссёр Мэтт Ривз написал его совместно с Маттсоном Томлином. Саму картину дважды откладывали из-за того, что авторы не могли дописать готовую историю.
Премьера «Бэтмена 2» режиссёра Мэтта Ривза состоится 1 октября 2027 году. События сиквела развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству. К главной роли вернётся Роберт Паттинсон. C ним сыграют Скарлетт Йоханссон, Себастиан Стэн и другие.