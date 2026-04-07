Сценарий новых «Людей Икс» напишут соавторы «Грызни» и «Медведя»

По словам режиссёра Джейсона Шрейера, сценаристами новой части «Людей Икс» станут Ли Сон-джин и Джоэнна Кало. Ранее они работали в том числе над «Грызнёй» и «Медведем».

Ранее сообщалось, что Marvel ищет молодых актёров для нового воплощения мутантов на экране. При этом среди артистов не будет звёзд первой величины. Таким образом, компания сможет сэкономить на производстве картины. Сама лента выйдет не раньше 2028 года.

По словам инсайдеров, «Мстители: Секретные войны» станут финальным фильмом в саге о Мультивселенной. После этого Marvel сконцентрируется на других персонажах — команде «Люди Икс».