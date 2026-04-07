Сериал «Память убийцы» с Патриком Демпси получит второй сезон

По информации Deadline, FOX продлил сериал «Память убийцы» с Патриком Демпси на второй сезон. Вчера состоялся выход последней серии первого сезона проекта.

Аарон Зельман и Гленн Кесслер продолжат работу в качестве шоураннеров сериала «Память убийцы», вдохновлённого книгой и бельгийским фильмом 2003 года «Дело Альцгеймера». Они присоединились к команде в середине съёмок первого сезона.

Несмотря на то что линейные рейтинги сериала снизились, что довольно типично для многосерийных картин, «Память убийцы» стала хитом на стриминговом сервисе Hulu. Видимо, это и послужило поводом дать добро на работу над продолжением истории.