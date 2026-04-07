Ким Кардашьян взялась за новый комедийный сериал для Hulu
Ким Кардашьян работает над новым комедийным сериалом для стриминговой платформы Hulu вместе со своей подругой Ла Ла Энтони. Проект пока не получил названия, но известно, что сценарием и продюсированием занимается Трэйси Оливер, которую вы можете знать по работе над сериалом «Клуб первых жён».
История сосредоточится на успешном кризис-менеджере, работающем с профессиональными спортсменами. После громкого скандала с мужем жизнь героини рушится, и она пытается начать всё заново, опираясь на поддержку трёх близких подруг. Ожидается, что главную роль исполнит сама Ла Ла Энтони. Производством займётся студия 20th Television, с которой у Кардашьян заключён контракт first-look.
В последние годы Ким активно развивает карьеру в кино и на телевидении. Недавно она завершила работу над фильмом «Пятое колесо» для Netflix, где выступила актрисой и продюсером. Также она снимается и продюсирует юридическую драму «Всё честно» для Hulu, уже продлённую на второй сезон. Среди других проектов Кардашьян — реалити-шоу «Семейство Кардашьян», будущие сериалы Team Moms для Paramount+ и «Калабасас» для Netflix, а также игровой фильм по мотивам вселенной Братц.