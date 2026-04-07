Фильм «Невеста!» с Кристианом Бэйлом вышел в онлайне

Сегодня состоялась цифровая премьера фильма «Невеста!» с Кристианом Бэйлом и Джессит Бакли в главных ролях. Ленту уже можно посмотреть на Amazon Prime Video и других стримингах.

Фильм стал ремейком «Невесты Франкенштейна» 1935 года выпуска и расскажет про безумного учёного, который отправляется в Чикаго и пытается создать себе спутницу жизни. Однако между создателем и творением вспыхивает настоящий роман, привлекающий внимание общественности.

В фильме также снялись Пенелопа Крус, Джейк Джилленхол и Питер Сарсгаард. В мировой прокат лента вышла 6 марта, то есть в цифре картина вышла через месяц после старта показов в кинотеатрах.