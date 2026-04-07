Что известно о фильме «Коммерсант»

23 апреля на экраны выйдет фильм «Коммерсант» с Александром Петровым в главной роли. Картина является экранизацией автобиографического романа Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет». Что известно о ленте — в материале «Вечерней Москвы».

Сюжет

Москва, 1996 год. У молодого банкира Андрея Рубанова есть жена Ирма и маленький ребенок. А еще — больше миллиона долларов на двоих с другом Мишей. Уверенные в своем успехе, они становятся участниками сделки, которая оказывается финансовой аферой по хищению миллиардов из бюджета. После ареста Андрей оказывается в переполненной общей камере следственного изолятора «Матросская Тишина». Это место становится для него чистилищем, в котором герою предстоит стать другим человеком, чтобы выжить и вернуться на свободу.

В ролях

Александр Петров — Андрей Рубанов;

Елизавета Базыкина — Ирма;

Михаил Тройник — Миша;

Иван Фоминов — Слон;

Никита Павленко — Джонни;

Хаски — Слава;

Дмитрий Колчин — Штейн;

Карен Бадалов — Аптекарь

и др.

Кто снимал:

ведущие продюсеры — Владимир Васильев и Степан Лупанов;

сценаристы и режиссеры — Федор и Никита Кравчуки;

оператор — Семен Кретов;

художник-постановщик — Валерия Евсеева.

Актеры — о сериале

Исполнитель главной роли Александр Петров рассказал, что для него сюжет сериала — это история о человеке, который привык измерять себя деньгами и статусом, но когда все это пропадает, остается только пустота.

«Но в какой-то момент все это исчезает, остается только пустота и очень честный вопрос: кто ты без всего этого? И тогда становится понятно, что единственная реальная опора — это любовь. Все остальное может рухнуть. А она дает шанс начать заново», — считает актер.

Исполнительница роли жены Рубанова Елизавета Базыкина также отметила, что жизнь ее героини полна испытаний, ведь она в один миг теряет почти все: привычный уклад жизни, уверенность в завтрашнем дне и любимого мужчину рядом.

«Эта история о том, как, столкнувшись с трудностями, она находит в себе силы продолжать борьбу за лучшее будущее. Ведь ей предстоит быть сильной не только для себя и ребенка, но и для мужа», — добавила Базыкина.

