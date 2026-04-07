Появилось расписание выхода пятого сезона сериала «Папины дочки. Новые»

Расписание выхода пятого сезона сериала «Папины дочки. Новые»
Уже 13 апреля состоится премьера пятого сезона сериала «Папины дочки. Новые». По сюжету Даша возвращается к Венику и дочерям, но понимает, что её муж привык жить без жены, а дочки стали слишком взрослыми и самостоятельными. Она пытается понять, как ужиться со своей семьёй.
В пятый сезон войдёт 20 эпизодов — они будут выходить по будням на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатрах Okko, Wink, «Иви», Start и на «Кинопоиске». Финал состоится 5 мая.
- Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 13 апреля
- 2-я серия 13 апреля
- 3-я серия 14 апреля
- 4-я серия 14 апреля
- 5-я серия 15 апреля
- 6-я серия 16 апреля
- 7-я серия 20 апреля
- 8-я серия 20 апреля
- 9-я серия 21 апреля
- 10-я серия 21 апреля
- 11-я серия 22 апреля
- 12-я серия 23 апреля
- 13-я серия 27 апреля
- 14-я серия 27 апреля
- 15-я серия 28 апреля
- 16-я серия 28 апреля
- 17-я серия 29 апреля
- 18-я серия 30 апреля
- 19-я серия 4 мая
- 20-я серия 5 мая