Вышел трейлер девятого сезона «Рика и Морти»

Канал Adult Swim выпустил трейлер нового сезона научно-фантастического мультсериала «Рик и Морти». Лента вернётся уже 24 мая, спустя ровно год после выхода восьмого сезона.

В синопсисе авторы подчёркивали, что до сих пор создают проект без использования нейросетей и различного «ИИ-мусора».

Видео доступно в социальной сети ВКонтакте. Права на видео принадлежат Adult Swim.

Мультсериал «Рик и Морти» рассказывает о приключениях подростка Морти и его циничного дедушки, гениального учёного Рика. Вместе они отправляются в параллельные измерения, раз за разом чудом выбираясь сухими из воды. Картина продлится как минимум до 12-го сезона.