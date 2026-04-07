Вышел трейлер мини-сериала «Получеловек»

ВВС представил трейлер нового мини-сериала «Получеловек». Драматическое шоу разделят на шесть серий, все они выйдут 23 апреля на HBO.

Сюжет расскажет о лучших друзьях: совсем разные по характеру, Рубен и Нил сблизились на фоне общей трагедии и с детства держатся вместе. Однако спустя 30 лет в их жизни запускается цепочка событий, которая заставит их пересмотреть взгляды друг на друга.

Режиссёром «Получеловека» выступил Ричард Гэдд, получивший три премии «Эмми» за мини-сериал «Оленёнок» в 2024 году. Он также исполнит одну и главных ролей, а его напарником станет Джейми Белл («Джейн Эйр», «Билли Эллиот»).