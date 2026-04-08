Названа дата премьеры сериала «Страх над Невой. Огненный круг»

Премьера детективного триллера "Страх над Невой. Огненный круг" на телеканале НТВ состоится 13 апреля.

Это продолжение уже полюбившегося зрителям проекта. Премьера первой серии нового сезона недавно состоялась в конкурсе Пятого юбилейного фестиваля стриминговых сервисов Original+ и получила положительные отзывы первых зрителей и критиков.

Напомним, о чем был первый сезон. Тогда главные герои - майор КГБ Чубин (Антон Хабаров) и капитан полиции Фёдоров (Андрей Фролов) - расследовали серию убийств, связанных с магическими знаками язычников. Им удалось остановить маньяка: им оказался сын предводителя секты Чернобога, в плену которого когда-то был и сам Чубин.

Второй сезон продолжает тему. Сюжет разворачивается также в Ленинграде, но спустя три года после событий первого сезона. Три человека во дворе НИИ, совершив загадочный обряд, гибнут на глазах у десятков свидетелей. Город замер в ужасе. Чубин начинает вести это дело: он понимает, что произошедшее как-то связано с тайным культом. Но вот вопрос - речь о возвращении Чернобога или это нечто новое и еще более опасное? Оказывается, что до трагедии в НИИ и на Невском проспекте был совершен похожий обряд, в результате которого погиб дипломат Томский вместе со своим братом. Майор уверен, что это не совпадение. Вместе с капитаном Федоровым, как и тремя годами ранее, они начинают новое расследование, в ходе которого находят самиздат о культе языческого бога и выходят на автора повести "Горящий человек", где описаны ритуалы поклонения ему в древней Руси с изощренными жертвоприношениями. Чубин предполагает, что это были ритуальные убийства, и они имеют дело с огнепоклонниками. А тем временем в Ленинграде на самом деле орудует новая секта, и это не последняя смерть…

Режиссер-постановщик Илья Максимов уверен, что второй сезон повторит успех первого, так как для этого есть все составляющие: звезды - Антон Хабаров и Андрей Фролов - и, конечно же, время, в котором происходят события.

"В 70-е годы все было красиво и светло, одежда, архитектура и люди отличались от нынешних. Это было время солидарности и высоких жизненных интересов. Мы постарались передать через картину выражение: "Как в прошлом было хорошо". Однако этому "хорошо" противостоят мрак и ужас, исходящий от тайно возникшей секты, в которой поклоняются древнему богу огня. И в сериале мы увидим настоящее поле битвы тьмы и света. Главная идея этого сезона в том, что милосердие - это то, без чего невозможно победить зло. Только со светлым сердцем у тебя есть шанс одержать победу над тьмой. Как говорит наш герой своему сыну: "Запомни, сынок, после ночи всегда наступает рассвет", - рассказывает Максимов.

Антон Хабаров воспринимает "Страх над Невой" как миф, в котором добро в лице Фёдорова и Чубина побеждает зло. Они на своем пути противостоят злу внутри себя и злу снаружи.

"Думаю, второй сезон сериала будет такой же интересный и захватывающий, как и предыдущий. Зрители почувствуют те же эмоции и получат такие же яркие впечатления, что и в первый раз. Мы сохранили характеры Чубина и Фролова, их взаимодействие и противодействие преступному миру", - говорит Хабаров.

А Андрей Фролов рассказал, что в новых сериях его героя ждет спокойная, семейная жизнь, ведь он женился на Вере, вместе они воспитывают дочь. Вот только чувство страха за себя, жену и ребенка не покидает его - он постоянно видит вокруг опасность.

"Это становится причиной их разлада с Верой - она пытается его убедить, что ему пора либо сменить работу, либо поменять отношение к жизни в целом. Но тут раздается звонок от майора Чубина - есть новое дело - и Федоров вновь едет в Ленинград, чтобы помочь своему другу, коллеге и товарищу. И дело снова связано с мистикой. В мире так много людей, которые хотят верить в какие-то потусторонние силы, в древние божества - и, конечно, я бы не пожелал никому, да и не хотел бы сам, столкнуться с такого рода сектой, как в нашем сериале".

Антагонистом в новом сезоне будет не маньяк-одиночка, который имел отношение к культу Чернобога, а крупная секта, действующая по всему Ленинграду и области. А ключевым символом станет образ огня - именно вокруг него выстроена вся драматургия. По словам креативного продюсера Никиты Ватулина-Тарасенко, о продолжении сериала начали задумываться еще на этапе разработки первого сезона, поскольку было понятно, что у героев есть потенциал для дальнейшего развития. Работа над сценарием второго сезона заняла около полутора лет. Для повышения достоверности создатели проекта привлекали консультантов и изучали профильные материалы.

"По сравнению с первым сезоном, в этот раз у нас значительно больше локаций, сцены стали сложнее и масштабнее, - рассказал художник-постановщик Кирилл Гаврилов. - Работа над этим проектом была очень непростой, ведь визуальный образ был заложен еще в первом сезоне. Моя задача заключалась в том, чтобы сделать картинку ярче, интереснее и глубже, опираясь на предыдущий материал и учитывая все недостатки. Мне было важно минимизировать графику, чтобы в сериале было максимум живых декоративных элементов, которые бы закрывали современные детали".

"Костюмы должны смотреться интересно и актуально в наши дни, так как современный зритель разборчив и продвинут по части стиля, - поделилась художник по костюмам Наталья Гапонова. - Особенно это касалось образов сектантов: им присуща непростая психологическая история, некое "очарование зла". Эти люди способны выглядеть скромно, но положительно и привлекательно, они внушают доверие, при этом оставаясь жестокими. Нам была поставлена задача передать их мрачность и тревожность. Для этого создали специальную униформу: плащ с капюшоном, похожий на советский брезентовый, который помогал передать ощущение массовости и обезличенности. Именно такая деталь уравнивала всех "братьев по вере": от работяг до ленинградской элиты. Это помогало уйти от стереотипного образа сектанта: мужчин в белых рубашках и женщин в белых платках".

По словам режиссера-постановщика, второй сезон стал намного масштабней, усовершенствовалась структура сериала.

"Если раньше мы подсматривали в замочную скважину, наблюдая за жизнью сект, то теперь погружаемся в нее: рассматриваем, как она устроена изнутри, как растет и как развивается зло. На этот раз главные герои вновь столкнутся с сектой. Мы очень внимательно отнеслись к изложению материала. Чтобы добиться максимальной правдоподобности и реалистичности, наша группа перед съемками обращалась за помощью к консультантам и изучала деятельность сект северных народов. Для меня, как для режиссера, было важно сохранять баланс между детективной составляющей и мистической, чтобы фильм продолжал стоять на основе реализма, но завораживал своим сверхъестественным флером", - признается Илья Максимов.

А Антон Хабаров отмечает, что сериал объединил талантливую команду:

"Все мы прекрасно сработались вместе: я, Илья Максимов, Дмитрий Кувшинов и Андрей Фролов. Мы говорили на одном кинематографическом языке. На этот раз мне довелось выступить в роли наставника для молодого артиста Романа Мелдреса, который играет моего сына. Во втором сезоне наши герои начали активно взаимодействовать друг с другом, и Роман нередко обращался ко мне за советом. Для меня это было очень волнительно и ответственно, поскольку в свое время мне также помогали взрослые актеры, а теперь уже я продолжил эстафету", - поделился исполнитель одной из главных ролей.

"Страх над Невой. Огненный круг" - это совместный проект онлайн-кинотеатра Иви и телеканала НТВ, производством которого занималась "Студия РоЕл".