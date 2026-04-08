Вышел очередной трейлер заключительной части «Дюны»

Warner Bros. и IMAX представили тизер-трейлер третьей главы экранизации культовой серии романов Фрэнка Герберта "Дюна" (Dune: Part Three), премьера которой состоится 18 декабря.

Вышел очередной трейлер заключительной части «Дюны»
Спустя 17 лет после событий второго фильма "мессия" Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) становится деспотичным межпланетным императором, развязавшим кровавую войну.

Согласно данным официального сайта IMAX, хронометраж ленты составит 2 часа 20 минут, что делает ее самым коротким фильмом трилогии.

К своим ролям вернулись Зендея, Ребекка Фергюсон, Джейсон Момоа, Флоренс Пью, Джош Бролин, Аня Тейлор-Джой и другие. Из новичков - Роберт Паттинсон, Накаоа-Вульф Момоа и Ида Брук.

Режиссер - Дени Вильнев ("Пленницы", "Враг", "Убийца", "Прибытие").