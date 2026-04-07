Стало известно, когда в России выйдет хоррор «Полутон»

Локализованный трейлер фильма «Полутон» (The Undertone) обнародовала 7 апреля 2026 года кинокомпания «Про:взгляд». Главные роли в звуковом хорроре режиссера и сценариста Иана Туасона и студии А24 исполнили Нина Кири («Рассказ служанки»), Адам ДиМарко («Сверхъестественное», «Белый лотос», «У меня очень плохое предчувствие»), Мишель Дюке («Девственницы-самоубийцы») и другие.

© Кадр из трейлера

По сюжету, ведущая популярного паранормального подкаста «Полутон» Эви (Кири) начинает получать загадочные аудиозаписи от неизвестного отправителя. Пытаясь разгадать их происхождение, она впускает кошмар в свою реальность.

За две недели проката в США в марте фильм собрал более 15 миллионов долларов при бюджете всего 500 тысяч, то есть окупил себя более чем в 30 раз. «Полутон» стал пятым самым успешным стартом в истории студии A24.

Московская премьера состоится 26 апреля в кинотеатре «Мосфильм». После показа пройдет обсуждение с режиссером Ианом Туасоном. В российский прокат «Полутон» выйдет 30 апреля.