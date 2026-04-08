Мультфильм «Скотный двор» получил полноформатный трейлер

В Сети появился полноформатный трейлер мультфильма "Скотный двор" (Animal Farm) от Angel Studios - новой экранизации одноименной сатирической повести-притчи Джорджа Оруэлла.

© Российская Газета

По сюжету группа животных восстает против людского господства и захватывает ферму. Отныне ей правит хитрый хряк Наполеон - подчиняющиеся ему свиньи, используя пропаганду и натасканных на убийство псов, снова превращают собратьев в рабов.

Персонажей озвучили Гленн Клоуз, Сет Роген, Киран Калкин, Вуди Харрельсон, Стив Бушеми, Гейтен Матараццо, Джим Парсонс, Кэтлин Тернер и другие.

Режиссер - Энди Серкис, известный по роли Голлума в трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит", один из продюсеров - Мэтт Ривз ("Бэтмен").

Мировая премьера мультфильма назначена на 1 мая.