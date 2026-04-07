Завершились съемки фильма «День рождения семьи». Главные роли в полнометражном режиссёрском дебюте Анатолия Тарабрина исполнили Валентин Анциферов, Вадим Дубровин, Александр Демидов, Сергей Баталов, Светлана Камынина, Марина Федункив, Анастасия Кравченя, Надежда Ангарская, Камиль Ларин, Нонна Гришаева, Ольга Лапшина, Денис Пьянов, Наталья Павленкова, Агриппина Стеклова, Андрей Полищук, Натали Юра, Глеб Бочков и другие. Производством ленты занимается кинокомпания Dream Vision.

Это история про один невероятный день в самом обычном дворе начала 2000-х, где жизнь кипит так, будто это эпицентр вселенной. Истории шести непохожих друг на друга пар неожиданным образом переплетаются воедино, втягивая героев в цепочку неловких ситуаций, недоразумений и интриг, которые проверяют их отношения на прочность.

В центре сюжета — четыре семьи, у каждой из которых свои проблемы и свои представления о счастье. Наташа (Кравченя) уже год замужем, и ее единственное и маниакальное желание – завести ребенка. Но ее муж Андрей (Анциферов) сфокусирован на другой цели: он стремится обзавестись собственной квартирой и вырваться из оков и бесконечной опеки родителей. Их разговоры всё чаще заканчиваются спорами, а желания — не совпадают.

Соседи сверху Эльза (Ангарская) и ее муж полковник (Ларин) уже давно в браке, где есть и взаимное уважение, и неисчерпаемая страсть. Единственное, чего не хватает этой паре, — тоже ребенка. Эльза прикладывает все усилия, чтобы забеременеть, но муж проводит слишком много времени на работе. Эльза решает не ждать и переходит к активным действиям: в ход идут рекомендации астролога (Гришаева), поддержка и не всегда умные советы подруги (Федункив) и весь арсенал проверенных и народных средств.

Другие соседи молодоженов — успешная владелица парикмахерской Ирина (Юра) и ее муж-авантюрист (Бочков) — переживают кризис трех лет супружеской жизни: вместо прежней страсти — ссоры, подозрения и бесконечные выяснения отношений.

Родители Андрея (Стеклова и Полищук), чьи отношения стали уже просто бытовыми и обычными, растопят свои чувства. Родители Наташи (Пьянов и Камынина) будут пытаться спасти семью. Одинокая и ворчливая бабушка у подъезда (Павленкова) не сможет удержаться перед обаянием ухажера (Баталов).

Съёмки проходили в Москве и Наро-Фоминском городском округе — именно здесь удалось точно передать ту самую атмосферу дворовой жизни начала 2000-х.

В российский прокат фильм «День рождения семьи» выйдет до конца 2026 года, дата будет объявлена позже.