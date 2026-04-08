Почему в самой атеистической стране снимались самые христианские мультфильмы

Настоящий мультфильм — это умный мультфильм. И юмор, который может быть в нем, должен быть умным. Об этом накануне 8 апреля — Дня российской анимации — рассказал художник, сценарист, режиссер и креативный директор Московского музея анимации Кирилл Поликарпов. Какие мультфильмы нужны российскому зрителю и почему в Советском Союзе, самой атеистической стране мира, снимались самые христианские мультфильмы, узнала «Парламентская газета».

Из жизни насекомых

Добрый и радостный праздник — День российской анимации появился в нашей стране в 2022 году. С тех пор по указу президента 8 апреля чествуют тех, кто уже более 100 лет создает для нас мультфильмы. В этом году уже 114 лет, как в России состоялась первая официальная мультипликационная премьера.

В 1912 году 8 апреля (26 марта по старому стилю) широкая публика впервые в истории увидела российскую анимационную картину «Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами». Это была работа биолога Владислава Старевича про несчастную любовь из жизни насекомых. Эта кукольная анимация стала прорывом в мировой мультипликации.

Фильм поразил зрителей своей техникой — многие были уверены, что видят уникальные натурные съемки и мастерство дрессировщика насекомых, а не рукотворные модели. Лента имела огромный успех и в Российской империи, и за рубежом.

С тех пор отечественная мультипликация покорила мир, а работы российских и советских мастеров вошли в мировой золотой фонд и сегодня продолжают радовать зрителей.

Советская графическая мультипликация появилась в 1924-1925 годах. Одним из первых всемирно известных полнометражных фильмов стал «Новый Гулливер» Александра Птушко (1935). В июне 1936 года в Москве была основана киностудия «Союзмультфильм», на произведениях которой выросло не одно поколение детей. «Маугли», «Винни Пух», «Самый маленький Гном», «Малыш и Карлсон», «Умка», «Ну, погоди!», «Бременские музыканты», «Крокодил Гена», «Котенок Гав», «Простоквашино» до сих пор радуют маленьких зрителей.

Мультфильмы как валюта

Советские мультики были твердой конвертируемой валютой, которую знали и принимали во всем мире, считает художник, сценарист, режиссер и креативный директор Московского музея анимации Кирилл Поликарпов.

В своей проповеди в 1979 году папа римский Иоанн Павел II, который неприязненно относился к коммунистическому режиму, отметил, что для хорошего воспитания детей нужно показывать им советские мультфильмы, потому что они самые добрые и христианские в мире, рассказал мэтр «Парламентской газете».

«Вы можете себе представить, что значит словосочетание "христианский мультфильм в Советской стране"? В самой на тот момент атеистической стране мира снимались самые христианские мультфильмы! А знаете почему? Потому, что 95 процентов всей анимационной продукции в СССР создавала киностудия "Союзмультфильм". А киностудия "Союзмультфильм" находилась в двух зданиях. Первое — здание кукольной мультипликации — на Арбате, в храме Спаса на песках. А рисованное объединение — на улице Каляевская, ныне улица Долгоруковская. И тоже в храме Святителя Николая в Новой слободе. Сам Господь охранял их творчество. Поэтому и мультфильмы получались добрыми, теплыми, душевными, христианскими, если хотите», — объяснил феномен советской мультипликации Поликарпов.

Конечно, внутреннее пространство храмов было перестроено под нужды студии, внутри все выглядело как фабрика по производству мультфильмов, но от этого связь места с Богом не утратилась, считает аниматор.

Спасать душу, а не кошелек

В СССР производилось порядка 50—55 мультфильмов в год. Сейчас — от двухсот до четырехсот. Но от старых фильмов до сих пор начинает учащенно биться сердце, поднимается настроение, вырабатывается адреналин и хочется жить.

«Вот что такое настоящая мультипликация!» — воскликнул мастер.

«Чтобы не потеряться, чтобы выжить, чтобы наконец-то опять обрести свое лицо и делать картины, которые будут востребованы, нужно в первую очередь спасать душу, а не кошелек, — сказал Поликарпов. — Нам нужны патриотические фильмы. И обязательно с ответами на вопросы: что мы хотим показать зрителю? Что мы хотим подчеркнуть? И вычленить именно то, что может воспитывать».

Формировать, а не спекулировать

«За 100 с лишним лет существования мультипликации дети все так же учатся познавать этот мир. Поэтому хороший, добротный, качественный продукт обязательно востребован на рынке. Мультипликация никогда не спекулировала на зрительском восприятии. Она его формировала», — объяснил Поликарпов.

По его словам, главная задача мультиков во все времена — формирование сознания молодого или совсем юного индивидуума.