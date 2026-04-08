Гендиректор «Смешариков» поговорила об ИИ, будущем анимации и работе с Лукьяненко

Кто такие фиксики, смешарики и Финник, знают не только в России. Мультфильмы с этими персонажами стали примерами международного успеха отечественной анимации. О будущем персонажей, работе с ИИ в анимации и проектах для взрослой аудитории в интервью ТАСС рассказала генеральный директор группы компаний "Рики" Юлия Немчина.

— Юлия Викторовна, в этом году российских зрителей ждет премьера первой игровой картины о приключениях смешариков. Сценаристом выступил известный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. Каким получился фильм, по вашему мнению, и какие у вас ожидания от проекта?

— Да, 6 августа состоится долгожданная премьера, на большие экраны выходит игровой полнометражный фильм "Смешарики сквозь вселенные" по сценарию Сергея Лукьяненко. Фильм объединит анимационные и игровые эпизоды, в которых ключевые роли исполнили такие актеры, как Николай Добрынин, Ян Цапник, Иван Агапов, Людмила Артемьева, Александр Лыков, Надежда Михалкова и Александр Устюгов.

Скажу откровенно, для нас это очень волнительная история. Мы прекрасно осознаем ту долю ответственности, что ложится на наши плечи. Для миллионов людей "Смешарики" — это часть их детства, и наша главная задача — бережно сохранить ту самую атмосферу Ромашковой долины, перенеся ее на большие экраны.

Это не классическая история. Сергей Лукьяненко создал альтернативную мультивселенную, где знакомая философия наших героев встречается с масштабными космическими приключениями. Это фильм, вместивший в себя ностальгию по детству и одновременно новый сюжетный поворот. Нам бы очень хотелось, чтобы в кино приходили семьями: и те вчерашние дети, которые росли на проекте, и те, кто смотрит "Смешариков" сегодня. Это будет доброе, масштабное и по-настоящему объединяющее космическое путешествие к своему внутреннему ребенку.

— Как бы вы сегодня оценили позиции российской анимации на международной арене? Какова зарубежная география проектов "Рики" к настоящему времени? Насколько она поменялась за последние годы с учетом сложной геополитической обстановки?

— Наши анимационные проекты востребованы в самых разных странах — от Латинской Америки до Ближнего Востока и Китая. "Фиксики" переведены на 33 языка и представлены по всему миру, мультфильм официально рекомендован образовательными платформами для внеклассных занятий в школах, и это лучшая демонстрация доверия к бренду. Китай остается стратегическим рынком. Здесь наш совместный с YouKu проект "Тима и Тома" давно приобрел огромную популярность, собрав более 6,5 млрд просмотров, и мы уже работаем над пятым сезоном.

Активно растет присутствие на Ближнем Востоке: те же "Фиксики" представлены на ключевых каналах и платформах — MBC, Spacetoon, Yango Play, Abu Dhabi Media (Majid TV). Недавно бренд получил награду "Лучшая детская инициатива года" по версии ведущего отраслевого издания на Ближнем Востоке BroadcastPro.

— В прошлом году с успехом вышел мультфильм "Финник-2" о новых приключениях озорного домового. В одном из интервью вы упомянули, что команда уже приступила к работе над продолжением. Каким оно будет (в общих чертах) и когда его смогут увидеть зрители?

— В третьей части мы переносим Финника и Кристину в современный мегаполис, где все предусмотрено не только для людей, но и для домовых, и сама среда становится важной частью истории. В центре сюжета — детективная история: героям предстоит разобраться в серии загадочных краж, при которых исчезают старинные артефакты, драгоценности и даже целые здания. Однако на этом сохраним интригу. Мы планируем, что продолжение выйдет в 2028 году.

"Финник-2" тоже уже вышел в странах Ближнего Востока и на других территориях, где был очень тепло принят семейной аудиторией. У фильма большое международное будущее, и мы работаем над расширением его присутствия на других рынках.

— С какими показателями "Рики" встречает День российской анимации? Сколько минут произведено по итогам 2025 года и как это соизмеряется с предыдущими показателями?

— Мы успешно закончили прошлый год. Согласно официальной бухгалтерской отчетности, выручка группы компаний "Рики" составила 2,9 млрд рублей, что сопоставимо с показателями 2024 года. Структура выручки сохранилась. Примерно половина доходов приходится на продажу контента и лицензионные сделки.

Прошлый год был отмечен рядом крупных проектов. Что касается объемов производства, то по итогам прошлого года этот показатель составил 1 200 минут. Такая динамика нами управляема и обусловлена смещением фокуса на производство полнометражных анимационных фильмов. В активной разработке у нас находятся одновременно два-три полных метра. Следует учитывать, что речь идет про более длительный цикл производства, который может занимать до трех лет, что в свою очередь оказывает прямое влияние на итоговые показатели количества минут. Мы продумываем все варианты оптимизации производства, в том числе за счет использования ИИ.

— Об ИИ — ранее вы высказывали мнение, что искусственный интеллект станет неотъемлемой частью анимационного производства. Происходит ли это уже в студиях, относящихся к "Рики"? Должны ли быть какие-то пределы использования такого инструмента?

— Это уже происходит. Мы внедряем решения точечно, встраивая их в существующий производственный план как инструмент помощи художнику, а не замену всей системы. Сейчас ИИ действительно хорошо справляется с генерацией и, что особенно важно, с редактированием визуального контента — это позволяет нам существенно ускорять процессы, иногда экономя недели на этапе препродакшена. При этом я довольно скептически отношусь к идее полностью сгенерированной анимации. То, что сейчас в большом количестве появляется в интернете, часто выглядит сыро и плохо управляется с точки зрения художественного результата. На мой взгляд, у этих технологий есть огромный потенциал, но важно использовать их осознанно — как инструмент, а не как самоцель.

— В январе Госдума одобрила в первом чтении законопроект, дающий возможность финансировать производство и прокат отечественных анимационных фильмов на 100% из бюджета. Когда, по прогнозам отрасли, такой документ может быть принят? Что это даст отечественным студиям?

— Перенос практики 100-процентного государственного финансирования на анимационные фильмы, безусловно, станет важным шагом в развитии российской анимационной индустрии. Это позволит студиям сосредоточиться на творческом процессе и продвижении отечественных мультфильмов, в том числе на международном рынке. Сегодня это особенно важно, поскольку подрастающее поколение нуждается в качественном познавательном контенте. Что касается прогнозов, то мы очень надеемся, что законопроект будет принят в самое ближайшее время.

​​​​​​​— В России большое разнообразие мультфильмов и мультсериалов для детей, но эксперты отмечают нехватку контента, ориентированного на подростков и более взрослую аудиторию. Согласны ли вы с тем, что такой дефицит есть и рассматривают ли в "Рики" создание таких проектов?

​​​​​​​— Действительно, дефицит подросткового контента отмечается многими. Проекты "Рики" все же ориентированы на широкую семейную аудиторию.

Сегодня в обществе существует запрос на продвижение среди детей и молодежи культурных и традиционных ценностей нашей страны. Один из таких проектов — это "Азбука дружбы народов", который мы создали совместно с Президентским фондом культурных инициатив. Получилось 17 серий об интересных фактах из жизни народов, проживающих на территории России.

Однако в направлении более взрослой аудитории мы также работаем. В этом году вышел наш первый сериал 18+ "Принц Галактики", созданный Алексеем Лебедевым. Поклонникам "Смешариков" это имя очень хорошо знакомо. Проект необычный, сочетающий комедийную, драматическую составляющие в новом, взрослом ключе. Уже по первым отзывам мы понимаем, что зрителям эта история откликается.

​​​​​​​— Приоткройте завесу тайны: какие еще планы у "Рики" на этот год, помимо непосредственно производственных?

​​​​​​​— Из того, что уже в работе и чем мы очень гордимся — это наша "Азбука благотворительности со смешариками", которую мы создаем в партнерстве с фондом "Круг добра", при поддержке АНО "Институт развития интернета" (ИРИ) и Общественной палаты РФ. Очень добрый образовательный проект, рассказывающий о том, как просто помогать тем, кто сегодня нуждается в нашей помощи.

В этом году музыкальному лейблу Riki Music исполнилось уже три года. За это время лейбл не только накопил обширный каталог, но и организовал ряд успешных мероприятий. Среди ближайших планов — создание новых музыкальных релизов, продолжение сотрудничества мультсериалов и фильмов ГК "Рики" и артистов Riki Music. И конечно, большое количество коллабораций, каверов, ремиксов, что уже стало визитной карточкой лейбла.

Флагманский проект на этот год — это предстоящий релиз фильма "Смешарики сквозь вселенные".

По другим брендам тоже много планов. "Малышарики" проведут третий сезон всероссийской премии "Мама года", направленной на объединение активных мам. Мы организуем первый интерактивный концерт для детей и родителей, с погружением в мир проекта через музыку и игру.

У "Финника" после успешного проката второй части в планах — запуск третьего сезона сериала "Детектив Финник".

А в конце года мы покажем первый трейлер полнометражного фильма о фиксиках, который выйдет в прокат в 2027 году.

Также у нас активно идет подготовка к 25-летию "Рики".

И поскольку сегодня мы отмечаем наш профессиональный праздник, День российской анимации, хочется поздравить коллег. Сегодня российская анимация на очень высоком качественном уровне. Уверена, что благодаря консолидированной поддержке со стороны государства мы успешно продолжим преодолевать любые вызовы, сохраняя достоинство и добиваясь новых успехов.