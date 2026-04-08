В России пройдет премьера шпионского сериала «Центурия»

В онлайн-кинотеатрах «Кино1ТВ», «Kион», Оkko и «Кинопоиск» 8 апреля пройдет всероссийская премьера шпионского детектива «Центурия». Об этом сообщила пресс-служба ИРИ.

Как сообщили создатели, сериал рассказывает о противостоянии нового типа — информационной войне и использовании в ней детей и подростков для организации террористических актов на территории России.

«Тема этого сериала не просто актуальна — она очень нужная для всех нас. Мы привыкли понимать войну как танки, бомбы и самолеты. Но есть война когнитивная — значительно более сложная и опасная. Войны в какой-то момент останавливаются, а эта не прекращается. И ее цель — люди: самые незащищенные, те, кто живет рядом с нами прямо сейчас. Речь идет о подростках. И это проект-предупреждение — не столько для них, сколько для их родителей», — отметил глава ИРИ Алексей Гореславский.

По сюжету сотрудница российских спецслужб отправляется под прикрытием в Мариуполь, чтобы вычислить и обезвредить куратора агентурной сети ЦРУ, который, используя завербованную молодежь, готовит масштабный теракт в России.

Сценарий «Центурии» был представлен в 2024 году в рамках презентации кинопроектов на тему специальной военной операции во время проведения Фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» в Крыму.

Авторами сценария стали Дмитрий Богдан, для него это дебют в качестве сценариста, а также Ринат Есеналиев — участник СВО, боец легендарного батальона «Сомали».

Съемки детектива прошли в 2024 и 2025 годах в Донецке, Мариуполе, Таганроге, а также в Крыму.

Главные роли в сериале исполнили Виктория Маслова, Дмитрий Богдан, Дмитрий Певцов, Анна Банщикова, Владимир Стеклов, Ринат Есеналиев, Михаил Селиванов и Никита Манец.

Отмечается, что премьерный показ сериала прошел 29 марта в самом большом в России молодежном центре «30/09» в Донецке. Первыми зрителями стали ученики «Кадетского корпуса им. А.В. Захарченко» и активисты молодежных организаций «Движение Первых», «Молодая Гвардия» и «Народная дружина ДНР».