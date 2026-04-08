Завершился третий сезон сериала «Терапия»

На Apple TV сегодня вышла последняя серия третьего сезона сериала «Терапия». На этом сезон завершился, как и основная история главных героев, которая тянется со старта всего проекта.

Сериал «Терапия» рассказывает историю психотерапевта Джимми, который начинает нарушать свои правила и говорить своим клиентам всё, что о них думает. Игнорируя своё обучение и этику, он обнаруживает, что вносит бурные изменения в жизни людей, включая свою собственную.

Главные роли в сериале исполняют Джейсон Сигел («Как я встретил вашу маму») и Харрисон Форд («Индиана Джонс»). Создателем проекта выступает автор «Клиники» Билл Лоуренс.

«Терапия» получит четвёртый сезон, но чему его посвятят, сказать трудно, поскольку главная сюжетка ветка закрылась.