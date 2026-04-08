Создатель «Хейтера» раскрыл секреты кинохитов

© Кадр из фильма «Хейтер»

Продюсер и режиссер Максим Боев в интервью НСН рассказал о создании фильма «Хейтер», взаимоотношениях со звездами кино и рок-музыки, а также заверил, что не держит зла на актера Алексея Чадова из-за судебной тяжбы.

Картина Максима Боева «Хейтер», в которой он выступил в качестве продюсера, режиссера и сценариста, выйдет на российские экраны 9 апреля. Главные роли исполняют Алексей Серебряков, Мария Аронова и Павел Деревянко, а в саундтрек картины попала песня Алисы Вокс «Супермен».

От «Палыча» до «Хейтера»: в него не верил никто

- Расскажите, почему вы решили снять фильм на тему анонимных интернет-хейтеров? Повторит ли он кассовый успех вашей картины «За Палыча!», заработавшей в прокате около 300 млн рублей?

- Сегодня это очень актуальная тема. Мне захотелось порассуждать и высказаться по поводу токсичности в сети. Ни для кого не секрет, что очень большое количество людей сталкивается с хейтом в интернете. Я сталкивался, моя жена сталкивалась, да, наверное, практически каждый, поэтому я решил высказать свое мнение на этот счет.

Я никогда не рассчитывал на «Палыча», в него никто не верил. Мне давали какие-то эстимейты на 16 млн рублей, но фильм попал, собрал и стал народным кино. Когда делаешь что-то ради денег, как правило, не получается. Фильм «Хейтер» сложный, жанр сложный, плюс такого кино в принципе нет, нет привычки людей ходить на подобные фильмы. Раньше они были, но мы забыли про то, как ходить на эмоциональное, чувственное кино про людей и их взаимоотношения. Сейчас все больше сказки и спецэффекты, а фильмов, где можно всплакнуть, попереживать и о чем-то подумать, очень-очень мало. Я сам фанат таких фильмов, например, фанат режиссера Оливье Накаша, снявшего картины «1+1» и «Особенный». После таких фильмов хочется по-настоящему что-то переосмыслить. Мне кажется, «Хейтер» получился как раз таким, поэтому не делаю никаких прогнозов: как зритель примет.

У звезд два пути

- Сложно ли было собрать звездный актерский состав? Как работалось с теми же Серебряковым и Ароновой?

- Есть два пути стать звездой. Первый путь – за счет какого-то хайпа, а второй очень сложный, как, например, у Леши Серебрякова, сыгравшего главного героя «Хейтера». Он очень тщательно выбирает материал и готовится к роли. Мы с ним много раз до съемок встречались, я к нему домой ездил, мы искали саму форму подачи, и он очень скрупулезно переписывал каждое слово, дополнял, убирал и так далее. Заполучить такого актера, как Аронова, Смоляков или Серебряков - это из области фантастики. Нужно, чтобы им понравился материал, а потом вместе дорабатывать, дотачивать его и подгонять под них. Работа с ними – это фонтан положительных эмоций. Это огромные, великие наши артисты, гордость страны, там и Люба Аксенова, и Паша Деревянко. Каждое наше общение – это профессиональный рост. Например, когда у тебя в кадр заходит Аронова, и ты с ней начинаешь выстраивать ее линию, сюжетные арки и так далее - это профессиональный рост, ну и, конечно, очень яркие и позитивные эмоции.

Музыка и катарсис: от Алисы до Бутусова

- Расскажите о саундтреке картины, в который попала песня «Супермен» Алисы Вокс, есть ли в нем другие рокеры?

- С Алисой мы давным-давно дружим, когда она еще пела в составе «Ленинграда», я снимал ей некоторые клипы. Я считаю ее невероятно талантливым человеком, это и голос, и харизма и органика. Я попросил ее написать мне песню, а когда она прислала наброски, то ответил: «Слушай, класс!». Раскрою секрет, она попала в середину фильма и на финальные титры, а завершение фильма – это самая большая честь. У нас в саундтреке будут также Бутусов из «Наутилуса», современные исполнители, например, группа UGLI, а песню «Хейтер» написали очень интересные ребята. Очень много композиторов и авторов присылают свои песни, они попадают в саундтрек, а потом артисты могут выстрелить. Так, например, было у меня в фильме «12 месяцев» с Ваней Дорном (признан в России иноагентом). Когда он мне позвонил и прислал песню, я мало того что песню взял, так еще и его самого взял на главную роль. А потом Ваня выстрелил, этот фильм вышел в 2013 году. Бывают такие истории, потому что кино и музыка очень взаимосвязаны, как в одну сторону, так и в другую. Как после фильмов становятся звездами, так и песни усиливают в фильмах драматургию, чувства и катарсис, создают объем.

Конфликт с Чадовым: «Нет ни злости, ни обид»

- Актер Алексей Чадов рассказывал о конфликте с вами из-за фильма «За Палыча!». Удалось ли вам закрыть этот вопрос? Вы остаетесь с Чадовым друзьями?

- Там еще идут какие-то суды, идет спор по сумме вознаграждения, но я, честно говоря, не вовлекаюсь. Мы живем в конституционном, цивилизованном обществе и суд - это нормальная практика для решения спорных вопросов, если не смогли «на берегу» договориться. Я, как Алексей, не эмоционирую и не даю на эту тему интервью. Идет суд, а как он закончится – будет видно. Я не отношусь к нему плохо, просто для меня странно, что он так поступил, поскольку мы дружили 15 лет. У меня к нему нет ни злости, ни обид, ничего такого. Он считает, что у него такая правда, обратился в суд, пусть суд это и определит.