Последний фильм Тиграна Кеосаяна покажут по ТВ

В субботу, 11 апреля, в 23:45 на НТВ состоится телепремьера фильма "Семь дней Петра Семеныча" - последней работы заслуженного деятеля искусств РФ, режиссера Тиграна Кеосаяна. Главную роль исполнил народный артист России Федор Добронравов.

© Российская Газета

По сюжету 70-летний Петр Семеныч (Федор Добронравов) всю свою жизнь прожил на Черном море. Он одинок: жена умерла, а дочь уехала в Турцию. Но однажды Петр Семеныч узнает о своей неизлечимой болезни. Точен ли диагноз, может сказать врач из столицы, но через семь дней. За это время герой пройдет сложный путь...

В основу сценария лег рассказ "Беламур" из сборника рассказов "Водоворот" Маргариты Симоньян, которая стала автором сценария фильма.