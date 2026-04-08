Расписание выхода сериала «Универ. 15 лет спустя» от ТНТ

Уже 13 апреля состоится премьера сериала «Универ. 15 лет спустя». Продолжение популярного расскажет, как герои будут выпутываться из своих новых жизненных трудностей. Одним из главных сюрпризов сериала стало возвращение Марии Кожевниковой к роли Аллы Гришко.

Как будут выходить эпизоды сериала «Универ. 15 лет спустя»
В первый сезон войдёт 12 эпизодов — они будут выходить по будням на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 30 апреля.

  • Эпизод Дата выхода
  • 1-я серия 13 апреля
  • 2-я серия 14 апреля
  • 3-я серия 15 апреля
  • 4-я серия 16 апреля
  • 5-я серия 20 апреля
  • 6-я серия 21 апреля
  • 7-я серия 22 апреля
  • 8-я серия 23 апреля
  • 9-я серия 27 апреля
  • 10-я серия 28 апреля
  • 11-я серия 29 апреля
  • 12-я серия 30 апреля