Вишенка на торт: фильм «Человек-паук: Новый день» отправили на досъемки

Издание GQ взяло интервью у звезды серии фильмов «Человек-паук» Тома Холланда. Он рассказал о производстве четвёртой супергеройской картины про Питера Паркера от Marvel, с подзаголовком «Совершенно новый день».

Съёмки ленты завершились в 2025 году, однако недавно, по словам артиста, её отправили на досъёмки. Авторы решили добавить больше комедийных сцен, чтобы фильм стал менее мрачным. Холланд также рассказал, что создатели картины по-новому вплели сюжетную линию со злодеем.

Могу с уверенностью сказать, всё, что мы делаем, не очень меняет картину. Фильм и так хорош. Мы просто добавляем вишенку на торт в некоторых моментах. Находим способы добавить немного юмора. Также по-новому вплетаем сюжетную линию со злодеем и добавляем кое-что действительно забавное.

Премьера фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» состоится 31 июля. Режиссёром картины выступил Дестин Дэниел Креттон — автор другого супергеройского фильма киновселенной Marvel, «Шан-Чи и легенда 10 колец». К главным ролям, помимо Холланда, вернулись Зендея и Джейкоб Баталон. В фильме также появятся Халк и Каратель, а также неизвестный персонаж от актрисы Сэди Синк, звезды «Очень странных дел».