Появился финальный трейлер фильма про Майкла Джексона

Кинокомпания Lionsgate представила финальный трейлер фильма «Майкл». Биографическая картина про культового музыканта Майкла Джексона выйдет в мировом прокате 24 апреля.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Фильм посвятят истории жизни знаменитого исполнителя. В байопике затронут многие этапы карьеры Майкла Джексона, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью.

Главную роль сыграл племянник легендарного музыканта Джафар Джексон. В ленте также снялись Колман Доминго («Бегущий человек»), Ниа Лонг («Банкир»), Майлз Теллер («Одержимость») и другие актёры. Режиссёром выступил Антуан Фукуа — автор знаменитых картин «Великий уравнитель» и «Левша».