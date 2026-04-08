Представлен трейлер второго сезона «Криминального прошлого» от Apple

Компания Apple представила трейлер второго сезона сериала «Криминальное прошлое». Премьера продолжения детективного шоу состоится 22 апреля на стриминговом сервисе Apple TV.

Сюжет проекта разворачивается в Лондоне. Главные герои — детективы Джун Ленкер и Дэниел Хегарти. Одна пытается доказать невиновность сидящего в тюрьме, другой — стремится защитить своё прошлое расследование. Во втором сезоне им предстоит выяснить, кто стоит за убийством на политическом митинге.

Главные роли вновь исполнят Питер Капальди («Доктор Кто») и Каш Джамбо («Торчвуд»). Первый сезон «Криминального прошлого» вышел в 2024 году и был высоко оценён зрителями: на агрегаторе IMDb он получил 7,1 балла из 10. Во второй сезон войдёт восемь серий.