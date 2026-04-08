Представлен трейлер второго сезона «Криминального прошлого» от Apple

$78.391.56

Трейлер второго сезона «Криминального прошлого» от Apple — старт 22 апреля

Чемпионат.com

Компания Apple представила трейлер второго сезона сериала «Криминальное прошлое». Премьера продолжения детективного шоу состоится 22 апреля на стриминговом сервисе Apple TV.

© Чемпионат

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Сюжет проекта разворачивается в Лондоне. Главные герои — детективы Джун Ленкер и Дэниел Хегарти. Одна пытается доказать невиновность сидящего в тюрьме, другой — стремится защитить своё прошлое расследование. Во втором сезоне им предстоит выяснить, кто стоит за убийством на политическом митинге.

Главные роли вновь исполнят Питер Капальди («Доктор Кто») и Каш Джамбо («Торчвуд»). Первый сезон «Криминального прошлого» вышел в 2024 году и был высоко оценён зрителями: на агрегаторе IMDb он получил 7,1 балла из 10. Во второй сезон войдёт восемь серий.