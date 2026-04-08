Раскрыты детали четвертого сезона сериала «Терапия»

Издание Variety раскрыло детали четвёртого сезона сериала «Терапия». О сюжете продолжения рассказал создатель шоу Билл Лоуренс.

Шоураннер вновь отметил, что четвёртый сезон расскажет совершенно новую историю с теми же героями. Между событиями третьего сезона и продолжением пройдёт несколько лет. Персонажи стали старше и сталкиваются с новыми проблемами. Джимми вновь начинает конфликтовать с отцом, а борьба доктора Пола с болезнью Паркинсона становится важнейшей линией.

Думаю, вернувшись к этому сериалу, люди почувствуют, что это совершенно другая история. А причина, по которой мы согласились на это, заключается в том, что у актёров и персонажей этого сериала слишком много проблем в жизни, и нам интересно посмотреть, как будет выглядеть новая история для этих героев.

Сериал «Терапия» рассказывает о терапевте Джимми, который скорбит после потери супруги. После трагедии он начинает говорить своим пациентам, что думает о них на самом деле. Главные роли в сериале исполняют Джейсон Сигел («Как я встретил вашу маму») и Харрисон Форд («Индиана Джонс»). Они также вернутся в четвёртом сезоне.