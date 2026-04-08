Стартовал четвертый сезон аниме «Re:Zero — жизнь с нуля в другом мире»

8 апреля стартовал четвёртый сезон аниме «Re:Zero — жизнь с нуля в другом мире». Первый эпизод продолжения уже доступен для просмотра на стриминговом сервисе Crunchyroll.

© Чемпионат.com

Проект рассказывает о простом парне Субару Нацуки, который по пути из магазина внезапно попадает в другой мир. Там на него нападают неизвестные существа, но его тут же спасает сереброволосая дева с пушистым котом наперевес. Герои объединяются, чтобы найти украденные у девушки ценности, но их тут же убивают. После этого Субару обнаруживает у себя способность возвращаться в прошлое после смерти.

Четвёртый сезон анимационного шоу продолжает экранизировать события манги, начиная с 21-го тома. Субару отправляется на загадочную сторожевую вышку Плеяд, поле тяжёлой битвы за Пристеллу.