Прокатчики начали охоту за «средними» по сборам фильмами

В России острая нехватка «среднего» кино со сборами от 200 до 700 миллионов рублей, заявил НСН Роман Исаев.

© Unsplash

Сегодня фильм может добиться успеха и через прокатчиков «второго эшелона», все зависит от качества самого продукта и зрительского интереса, заявил НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

«Атмосфера Кино» стала новым лидером рейтинга дистрибьюторов. Выручка фильмов прокатчика в 2026 году достигла 6,867 млрд рублей. «Централ Партнершип» (ЦПШ) впервые с 2022 года опустился на второе место в рейтинге (6,853 млрд). Второй год подряд (2024 и 2025) в ТОП-4 самых успешных прокатчиков одни и те же компании: ЦПШ, «Атмосфера кино», «НМГ Кинопрокат» и «Вольга». Продюсер и режиссер Сергей Члиянц ранее говорил НСН, что крупным прокатчикам нужны фильмы с эстимейтами (прогнозами сборов) от 1 млрд рублей, прокатчиков «среднего» кино у нас нет. Исаев уверен, что дело в отсутствии «среднего» контента.

«Не могу сказать, что в России есть некий пул крупных прокатчиков, не попав в который фильм не сможет собрать хорошую кассу. Да, у нас сложился пул прокатчиков после ухода Голливуда, он практически не меняется. Если у кого-то выходит более крупный фильм, он вырывается вперед. Но можно добиться успеха через прокатчиков второго эшелона, у нас прекрасно работают фильмы компании "Вольга", которая выпустила в России "Горничную", она не входит в топ-3. У нас выстреливают и другие картины, кейсы есть. Тут вопрос в качестве самого фильма и зрительского интереса к нему. Если фильм хорошо сделан и правильно подан зрителю, то будут достойные сборы, у нас на рынке работают профессионалы», — отметил он.

По его словам, главная проблема в том, что в России не снимают «среднее» кино со сборами от 200 до 700 миллионов рублей.

«Но главная проблема в том, что у нас есть острая нехватка "среднего" контента, тех фильмов, которые собирают 200-700 миллионов рублей. Таких фильмов должно быть порядка 50 в году, а у нас их максимум 20. Такие фильмы на вес золота, при том, что "миллиардников" в районе девяти-десяти каждый год выходит. Средних фильмов нет, за них ведется охота среди крупных прокатчиков, просто этого контента мало. Все крупные прокатчики выпускают фильмы, которые собирают от 100 миллионов рублей, просто нам такое производство надо наращивать в разы. Что касается заявлений Члиянца, скоро выходит его прогремевший фильм "Ветер". Проекты такого рода, которые могли бы стать духоподъёмными фильмами года, десятилетия, практически сейчас не снимают. Под них действительно нет заточенного под продвижение стержня», — заключил собеседник НСН.

В пятерке самых успешных по кассовым сборам фильмов 2026 года в российском прокате на сегодняшний день четыре отечественных сказки: «Чебурашка 2», «Простоквашино», «Буратино» и «Сказка о царе Салтане», а также американский эротический триллер «Горничная», напоминает «Радиоточка НСН».