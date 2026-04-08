Рассказы Эдуарда Успенского получат ИИ-сериалы

Издание «Бюллетень Кинопрокатчика» сообщило, что холдинг ON Медиа запустил в производство новые адаптации знаменитых рассказов Эдуарда Успенского. Первыми проектами станут экранизации повестей «Про девочку Веру и обезьянку Анфису» и «Следствие ведут Колобки».

Знаменитые произведения получат экранизацию в виде мультсериалов, созданных с помощью искусственного интеллекта. Отмечается, что авторы задействовали для производства шоу около 30 ИИ-моделей. При этом над сериалами трудится команда из 30 человек.

Режиссёром обоих сериалов выступит Георгий Мелик-Аллахвердов, а автором сценария стал Андрей Гаврилов — они вместе работали над фильмом «Домовёнок Кузя». В озвучке сериалов примут участие знаменитые актёры дубляжа Варвара Чабан (Лула Мэй из «Иллюзии обмана 3»), Даниил Эльдаров (Джон из «Материалистки»), Андрей Вальц (Генри Лумис из «Мира Юрского периода: Возрождение») и другие.

Произведения Эдуарда Успенского не один раз экранизировали в СССР. Так, в 1986 году вышел знаменитый мультфильм «Про Веру и Анфису», рассказывающий о дружбе между обезьянкой и маленькой девочкой. В этом же году вышла первая часть анимационной картины «Следствие ведут Колобки», повествующая о двух детективах, которые пытаются раскрыть похищение слона. Оба проекта стали популярными по всей России.