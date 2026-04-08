Какие российские мультфильмы выйдут в 2026 году

Весной 2026 года юных зрителей ждет сразу четыре новых мультфильма, и без встречи с известными героями телеэфира не обойдется.

С начала 2026 года юные зрители уже могли увидеть в кинотеатрах мультфильм «Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала», однако впереди немало сюрпризов. В День российской анимации, который ежегодно отмечается 8 апреля, самое время напомнить о новых мультфильмах, которые совсем скоро выйдут на большие экраны. Среди них не только приключения Лунтика и трех известных богатырей, но и истории других персонажей не менее популярных мультфраншиз, а также борьба Кощея за любовь.

«Золушка. Тайна трех желаний»

Уже с 9 апреля в кинотеатрах появится мультфильм «Золушка. Тайна трех желаний», созданный в 3D-анимации. Новый проект Владимира Сакова представит переосмысление классического сюжета известной сказки. Без бала и хрустального башмачка не обойдется, однако в ходе приключений героиня понимает, что настоящая любовь ближе, чем кажется. Помимо Золушки и мачехи среди героев этой истории – дровосек Северин и его верный конь Крепыш, а также принц Мирлифлор, который оказывается самовлюбленным нарциссом.

За сценарий мультфильма отвечал Вадим Свешников. В прошлом он работал, к примеру, над комедией «Елки лохматые» и мультфильмом «Конь Юлий и большие скачки» по вселенной «Трех богатырей». Шутки, представленные в новом мультфильме о Золушке зацепят не только юных зрителей, но и их родителей.

«Грузовички»

В конце апреля на большом экране представят мультфильм «Грузовички». Название невольно отсылает к «Тачкам» от Pixar, что в целом соотносится и с сюжетом. В центре истории грузовичок-подросток Саня, который всю жизнь проработал в карьере с родителями. Знакомство с другими городскими жителями открывает для него дорогу в большой мир за пределами карьера. Однако вулкан, проснувшийся в горах, ставит перед Саней и его друзьями новую преграду. Объединившись, герои постараются победить стихию и спасти карьер. Режиссером выступил Дмитрий Грачев, а за сценарий отвечали Анна-Лиза Техменева и Александр Ильиных. Премьера проекта, выполненного в 3D-анимации, в кинотеатрах намечена на 30 апреля.

«Лео и Тиг. Дорога на Байкал»

В 2026 году значимый юбилей отмечает мультсериал «Лео и Тиг». Проект в эфире уже 10 лет. «Лео и Тиг» — истории о дружбе и приключениях ловкого леопарда Лео и рыжем неуклюжего тигра Тига. Идея сюжета родилась из реальной истории - в 2015 году в Приморском крае спасли маленького леопарда из браконьерской ловушки. Его вылечили, но вернуть животное в дикую природу специалисты не разрешили и малыш оказался на попечении Московского зоопарка. За реализацию сюжета, к слову, отвечает студия «Паровоз» («Сказочный патруль», «Ми-ми-мишки»).

В мае 2026 года мультсериал, знакомый не только российскому, но и зарубежному зрителю, выходит на большой экран. С 14 мая в прокате можно будет увидеть мультфильм «Лео и Тиг. Дорога на Байкал». Главным героям предстоит отправится в далекое путешествие на озеро Байкал, чтобы вернуть домой потерявшуюся нерпу Луфи. В пути они встречают новых друзей: красную панду Джу и царя обезьян Укуна и сталкиваются со злым вождем табуна коней Тенгри-Ханом, мечтающим захватить нерпу. Режиссером и сценаристов выступил Антон Ланшаков («Сказочный патруль. Шоу продолжается», «Ми-ми-мишки: Игрультики»).

«Кощей. Тайна живой воды»

К летним каникулам на большом экране представят еще один новый мультфильм в 3D-анимации «Кощей. Тайна живой воды». Это вторая часть франшизы про главного антигероя сказочного мира Кощея. Первый фильм представили в 2022 году, в кинотеатрах его посмотрело около миллиона зрителей.

По сюжету первой части бессмертный холостяк после трехсотлетних поисков невесты влюбляется в богатыршу Варвару. В продолжении герои готовятся к свадьбе, но на пути к счастью встает родня невесты. Кощею предстоит отправиться за Живой водой в компании верного Колобка и доброго молодца Елисея.

Режисссер мультфильма - Роман Артемьев, который также работал над первой частью «Кощей. Похититель невест». К озвучке героев вернуться Виктор Добронравов (Кощей), Екатерина Тарасова (Варвара), Владимир Сычев (Колобок) и другие. Увидеть мульфильм на большом экране можно будет с 28 мая.

«Лунтик: Обратная сторона Луны»

С 27 августа в российских кинотеатрах представят мультфильм «Лунтик: Обратная сторона Луны». Проект станет прямым продолжением полнометражной ленты «Лунтик. Возвращение домой» (2024) Константина Бронзита (мультфильм вышел в прокат в 2024 году и заработал больше 507 миллионов рублей – прим. НСН). В новом мультфильме действие перенесутся на Луну. История будет связана с поисками отца Лунтика, который когда-то исчез на обратной стороне Луны.

Режиссером нового мультфильма выступит Дарина Шмидт, которая также работала над мультсериалом «Лунтик и его друзья».

«Капитан Невельской и земли Черного дракона»

На 10 сентября запланирована премьера анимационного фильма «Капитан Невельской и земли Черного дракона». Сюжет картины разворачивается в исторической России. Амбициозный мореплаватель и девушка, ищущая свой дом, отправляются исследовать пос­леднее белое пятно на карте, но сталкиваются с совершенно незнакомым новым миром. В ходе путешествия героям предстоит также найти себя и свое места в мире.

Над проектом работал режиссер Глеб Пав­ленко, со­режис­се­р Ни­кита Слич­ный и сценарист Вик­тор Зай­цев. Ведушим аниматором мультфильма выступила Ксе­ния Па­нова. Среди актеров дубляжа - Всеволод Кузнецов (озвучивал «Однажды в… Голливуде», «Приключения Паддингтона 3» и не только).

«Тербозавры. Суперфильм»

Российский мультсериал «Турбозавры» тоже получит полнометражное продолжение в 2026 году. Первые серии оригинального проекта представили в телеэфире в ноябре 2019 года. По сюжету динозавры не вымерли, а ушли в подземные пещеры после столкновения Земли с огромным метеоритом. В ходе подземной жизни они стремились эволюционировать, научились превращаться в различные машины и механизмы и с тех называли себя Турбозаврами. Однажды любопытные подростки-динозавры выбираются во внешний мир, и встречаются с человеческими детьми, что становится началом крепкой дружбы.

В полнометражном проекте «Турбозавры. Суперфильм» тайна добрых динозавров-трансформеров оказывается под угрозой. Детям и Турбозаврам предстоит объединить силы, чтобы защитить секрет. В кинотеатрех увидеть мультфильм режиссеров Алексея Цицилина и Тимура Трофимова можно будет с 19 ноябре.

«Три кота. Вокруг света»

Ближе к Новому году на экранах представят новый альманах по одному из самых популярных российских анимационных проектов «Три кота». Мультфильм «Три кота. Дальние страны» расширит вселенную анимационного сериала и предложит зрителям масштабное семейное приключение. Коржику, Карамельке и Компоту вместе с родителями предстоит отправиться в большое путешествие по Китаю, Индии и Бразилии. Познакомится с культурными традициями разных стран вместе с любимыми героями можно будет с 17 декабря.

«Три богатыря и гуси-лебеди»

Еще один проект Нового года – «Три богатыря и гуси-лебеди». Посмотреть новую историю приключений Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича можно будет с 24 декабря. В предыдущей части «Три богатыря и свет клином» богатыри впервые стали отцами. Новый мультфильм представит новые испытания: детей героев похищают гуси-лебеди. Богатырям предстоит квест-дорога вдоль молочных рек и кисельных берегов. На этом пути их, конечно, ждут хитрые задания, ловушки и встречи с известными сказочными героями.

Режиссером новой части богатырской анимационной франшизы выступил Федор Дмитриев («Барбоскины»), а сценаристом Александр Боярский. В прошлом он также работал и над другими проектами о «Трех богатырях», включая начальные мультфильмы «Алеша Попович и Тугарин Змей» «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» и «Илья Муромец и Соловей Разбойник».