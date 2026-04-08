Топ-10 самых ожидаемых фильмов лета 2026 года

Американская компания по продаже билетов в кино Fandango составила рейтинг самых ожидаемых фильмов, которые выйдут летом 2026 года. Топ-10 основан на опросе, участие в котором приняли 7 тыс. человек.

Самой ожидаемой картиной предстоящего лета стал мультфильм «История игрушек 5» — продолжение культовой анимационной серии. Второе место в рейтинге заняла супергеройская лента «Человек-паук: Совершенно новый день» c Томом Холландом. Следом за ними идут фильмы «Дьявол носит Prada 2», «Одиссея» и «Очень страшное кино 6».

Самые ожидаемые фильмы лета 2026 года от Fandango