Топ-10 самых ожидаемых фильмов лета 2026 года

10 самых ожидаемых фильмов лета 2026 года от Fandango — в топе «История игрушек 5»
Американская компания по продаже билетов в кино Fandango составила рейтинг самых ожидаемых фильмов, которые выйдут летом 2026 года. Топ-10 основан на опросе, участие в котором приняли 7 тыс. человек.
Самой ожидаемой картиной предстоящего лета стал мультфильм «История игрушек 5» — продолжение культовой анимационной серии. Второе место в рейтинге заняла супергеройская лента «Человек-паук: Совершенно новый день» c Томом Холландом. Следом за ними идут фильмы «Дьявол носит Prada 2», «Одиссея» и «Очень страшное кино 6».
Самые ожидаемые фильмы лета 2026 года от Fandango
- «История игрушек 5».
- «Человек-паук: Совершенно новый день».
- «Дьявол носит Prada 2».
- «Одиссея».
- «Очень страшное кино 6».
- «Моана».
- «Миньоны и монстры».
- «Мортал Комбат 2».
- «Супергёрл».
- «Астрал 6».