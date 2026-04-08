Где сегодня используют ИИ при создании фильмов

Сегодня генеративные модели используются для написания черновых сценариев, разработки персонажей, создания концептов костюмов и локаций, рассказал НСН Алексей Рыков.

С внедрением к киноиндустрию искусственного интеллекта (ИИ) трансформация началась не с визуальных эффектов, как ожидалось, а с подготовительного этапа — самого затратного и наименее заметного для зрителя, рассказал НСН ИИ-режиссер и предприниматель Алексей Рыков.

Генеративный ИИ за считанные годы перестал быть экспериментом и стал частью реального кинопроизводства. При этом индустрия оказалась в переходной точке: технологии уже активно используются, но единых правил — ни этических, ни юридических — до сих пор нет. Это создает парадоксальную ситуацию: студии внедряют нейросети в рабочие процессы, но предпочитают не выносить это на публику, опасаясь реакции рынка и аудитории. Рыков рассказал, с чего началась трансформация процесса создания фильмов с помощью ИИ.

«Трансформация началась не с визуальных эффектов, как ожидалось, а с подготовительного этапа — самого затратного и наименее заметного для зрителя. Именно здесь нейросети дали индустрии первые ощутимые преимущества. Сегодня генеративные модели используются для написания черновых сценариев, разработки персонажей, создания концептов костюмов и локаций. Если раньше режиссеру требовались недели работы команды художников, чтобы визуализировать идею, теперь десятки вариантов можно получить за один вечер. При этом сам процесс усложнился, а не упростился. Вместо линейного производства появляется цикл: постановка задачи, серия генераций, отбор, доработка и интеграция в общий пайплайн (последовательность этапов, по которым проходит процесс, сделка или проект от начала до завершения — прим. НСН). В постпродакшне нейросети уже стали частью повседневной практики: от удаления и добавления объектов в кадре до генерации фонов, клонирования голосов и синхронизации артикуляции. Это не отдельные эксперименты, а рабочие инструменты, которые постепенно встраиваются в индустриальные стандарты», — сказал собеседник НСН.

Рыков также рассказал, как меняется экономика кино под влиянием ИИ.

«Технологии действительно меняют экономику кино, но не так прямолинейно, как это часто подается. С одной стороны, нейросети ускоряют производство и позволяют сократить затраты на отдельные этапы — прежде всего на разработку и визуализацию. Возможность протестировать идеи до начала съемок снижает риски и помогает оптимизировать бюджет. С другой стороны, внедрение ИИ требует инвестиций: обучение команд, перестройка процессов, работа с большим количеством итераций. Экономия появляется не сразу и не во всех сегментах. Наиболее заметный эффект сегодня — в расширении возможностей. Студии с ограниченными ресурсами получают шанс реализовывать проекты, которые раньше были недоступны из-за бюджета», — отметил эксперт.

Он выразил мнение, что в ближайшие 5-10 лет киноиндустрия переменится так же, как это было при переходе от немого кино к звуковому.

«С технологической точки зрения происходящее ближе к перелому. Масштаб изменений сопоставим с переходом от немого кино к звуковому — с той разницей, что текущий процесс идет значительно быстрее. В ближайшие годы нейросети станут невидимой частью индустрии. Генерация фонов, цифровая массовка, автоматическая локализация — все это войдет в стандартный производственный процесс и перестанет восприниматься как инновация», — указал специалист.

По его словам, в ближайшее время также появится отдельный сегмент для фильмов, созданных нейросетями. Однако главным вызовом для индустрии остается киноистория, которая больше всего волнует зрителя.

«Параллельно сформируется отдельный сегмент — кино, созданное с использованием ИИ, со своими форматами, рынком и эстетикой. Изменится и модель владения образом: цифровая копия актера станет самостоятельным активом, который можно лицензировать и использовать в разных проектах. При этом ключевой вопрос останется прежним. Кино всегда строилось на управляемой иллюзии. Нейросети лишь делают эту иллюзию более точной и менее заметной. И в этом — главный вызов для индустрии. В конечном итоге зритель оценивает не технологию, а историю. Именно она остается главным критерием — независимо от того, создан ли кадр человеком или алгоритмом», — добавил эксперт.

